Qual è lo scopo della skincare routine? Tutto quello che bisogna sapere

La bava di chiocciola contiene collagene ed elastina, nonché allantoina, mucopolisaccaridi e acido glicolico. Per tutti questi principi attivi è un ottimo coadiuvante per la tua skincare. Ci riferiamo a un ingrediente dotato di diverse proprietà positive, che pertanto è diventato straordinariamente popolare in settori come l’estetica e il wellness.



Come mantenere la pelle idratata

Come potrai intuire, in tali circostanze è necessaria una crema idratante priva di oli. Invece, per la pelle secca ti suggeriamo una formulazione che includa ceramidi, glicerina e dimeticone. Per l’epidermide mista, ovvero quella che è grassa in alcune zone e secca in altre, l’ideale è un cosmetico che combini gli effetti idratanti con la riduzione della patina di unto. Come vedi, in ogni situazione si hanno certe esigenze!



Rimuovere le cellule morte

Ovviamente devi scegliere uno scrub molto delicato per non irritare il derma. Alla fine risciacqua con la massima attenzione, per non lasciare residui.

Detergere la cute

Ciò che conta è trovare un detergente senza solfati, naturale e in grado di preservare l’equilibrio della pelle. I migliori detergenti sono quelli che non creano schiuma, soprattutto se hai la cute sensibile.



Una protezione dai raggi solari

Non adoperare la protezione solare solo se devi trascorrere ore all’aria aperta, ma sempre, in maniera quotidiana. Di nuovo, la formulazione cambia a seconda del tipo di pelle: quella grassa trae giovamento dall’ossido di zinco, quella secca da vitamine come la A e la E. Assicurati che il prodotto penetri in profondità, grazie a un massaggio con i polpastrelli.



L’importanza di struccarsi prima di dormire

Come fare? Procurati il latte detergente e il tonico. Entrambe le preparazioni si applicano in pochi minuti, con l’ausilio di un comune dischetto di cotone o di ovatta. Opta per sostanze astringenti se hai la cute grassa, per soluzioni come l’aloe vera se secca, per antinfiammatori come la camomilla e il tè verde (o bianco) se sensibile.





Per laè essenziale dedicarsi con costanza ai rituali di skincare. Questi dovrebbero essere quotidiani per ottenere il miglior risultato possibile; è importante, inoltre, servirsi di, ricchi di componenti benefici per la cute.La skincare routine ha un esito molteplice, in quanto mira a idratare, nutrire, esfoliare e proteggere i tessuti. Ti consigliamo di riflettere con attenzione sul tuo tipo di, poiché quellaha bisogno di un determinato trattamento, così come quella, quellaecc.Prima di addentrarci nel discorso, però, vogliamo elencarti alcunedel tutto indicate per queste operazioni. Pensiamo all’aloe vera, all’olio di Argan, all’olio di jojoba e alla: tutti rimedi eccellenti affinché il tuo viso appaia sempre liscio, giovanile e luminoso!Per esempio, un’ampia selezione di preparati alla bava di lumaca è disponibile presso l’azienda Nuvò Cosmetic . Un team di esperti si dedica all’estrazione della bava cone rispettose del benessere degli animali. I molluschi sono semplicemente sistemati in una vasca, in modo che i loro gusci non si tocchino, e sottoposti aUn primo obiettivo della skincare routine, come già evidenziato all’inizio, è l’A differenza di quanto alcuni credono, questo step è indispensabile non solo per lama anche per quella. Quest’ultima, se disidratata, è spesso caratterizzata da un’eccessiva attività delle ghiandole sebacee e quindi da unaIn aggiunta, la skincare serve a– e, dunque, a. Queste ostruiscono i pori, e impediscono una corretta respirazione del materasso cutaneo.L’articolo di beauty routine fondamentale, per conseguire questo obiettivo, è loEsso è contraddistinto da una particolare, che facilita la diminuzione delle impurità. Di norma va applicato un paio di volte alla settimana, sul viso pulito e lievemente bagnato; tuttavia, se hai laè meglio utilizzarloLa skincare routine richiede anche un. Questo è importante per liberare la pelle dallodagli accumuli di, dal sudore e da tutti i depositi che occludono i pori.Lo scopo è la. I fattori tipici del mondo esterno, come lo, a lungo andare possono essere davvero dannosi per la pelle. Le particelle si sedimentano nei tessuti, e favoriscono così il, dei brufoli, dei punti neri eccetera.Non tutti lo sanno, ma la skincare comprende anche l’uso di una. Isono pericolosi per il derma: accelerano i, e la diffusione dei classici segni dell’età come le rughe e le macchie scure.Infine, la skincare routine è legata a operazioni come la. Il trucco, proprio come lo sporco, con il passare del tempo tende ade va eliminato ogni sera.