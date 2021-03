I consigli per evitare a micio (e fido) il contagio da Covid (variante inglese)

Le varianti covid a quanto pare non lasciano indenni nemmeno i nostri amici a quattro zampe, è di queste ore la notizia che un gatto è stato contagiato dai suoi padroni entrambi positivi alla variante inglese del covid e che la stessa variante sarebbe stata quindi trasmesso al micio. Diciamo subito che non vi è alcun allarme, e che siamo noi che mettiamo a rischio la salute dei nostri amici e non il contrario, in quanto CANI E GATTI non trasmettono il covid all’essere umano. Ma proprio per evitare che questo singolo caso si propaghi e si crei dell’inutile allarmismo, con l’ausilio di esperti L’AIDAA ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED EAMBIENTE ha messo a punto un piccolo prontuario di comportamento che noi umani dobbiamo tenere rispetto ai nostri animali domestici se siamo positivi al coronavirus o semplicemente se siamo in quarantena.



1 la prima regola da ricordare è che micio e fido non trasmettono il COVID



2 Se siamo positivi o in quarantena teniamo le stesse precauzioni che teniamo con gli altri componenti della famiglia qualora siamo obbligati alla convivenza evitando situazioni di panico.



- Portare sempre mascherina e guanti in casa e non toccare per alcun motivo l’animale domestico per tutto il tempo della positività o della quarantena



- Non vivere negli stessi ambienti con il nostro cane e gatto



- Evitare accuratamente di toccare cibo o ciotole a lui destinati se non con i guanti e comunque meglio farlo fare a persone non positive e comunque lavarsi bene le mani e sanificarle in caso di necessità



- Non far venire micio o fido sul letto, sul divano o sulle altre superfici della stanza dove stiamo completando la quarantena il cane



- Evitare comunque baci, o carezze fino a quando non siamo certi della nostra negatività-



- Usare tutte le precauzioni che si usano con gli altri umani in queste situazioni.



- Ricordarsi che siamo noi che possiamo mettere a rischio la sua salute, anche se i casi di contagio sono stati veramente pochi.



Queste poche regole unite alla gestione attraverso un parente o un dog sitter delle passeggiate quotiane per fido bastano da sole a evitare che i nostri amici pelosi si ammalino o anche solamente rischino di restare contagiati dal coronavirus.