Proseguono gli eventi di officine culturali, domenica appuntamento col regista Mario Piredda

Il nuovo appuntamento di officine culturali è dedicato al cinema d’autore. Domenica 21 marzo alle 18:30 sarà proiettato in esclusiva il cortometraggio “A casa mia” del regista Mario Piredda.Il film è un omaggio del regista alla Sardegna, sua terra d’origine. Noto al grande pubblico per la sua ultima opera, “L'agnello” (2019), Mario Piredda gira nel 2016 questo piccolo capolavoro potente e delicato, vincitore nel 2017 il premio David di Donatello come miglior cortometraggio e della XXXV edizione del Sulmona Film Festival.Un’anziana vedova, interpretata da Giusi Merli – già volto de "La grande bellezza" di Sorrentino nel ruolo de "la Santa" – e il suo amico pescatore (Giulio Pau) sono rimasti gli unici abitanti di un borgo sul mare che si ripopola solo d’estate. Il film affronta con crudezza lo spopolamento di molti paesi della Sardegna e la condizione di solitudine a cui sono condannati i pochi rimasti.Mario Piredda accompagnerà il pubblico nella visione del cortometraggio, raccontandoci aspetti inediti del film e della sua poetica.La proiezione avverrà in diretta domenica 21 marzo alle 18:30 sul canale YouTube di officine culturali e sarà disponibile solo ed esclusivamente per la durata della trasmissione.