Motociclista investe un pedone e scappa, rintracciato e denunciato dai Carabinieri

Ad Alghero, ella via Garibaldi, un cittadino algherese di 60 anni è stato investito da un motociclista mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Il centauro, a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, è fuggito senza prestare alcun soccorso.

I Carabinieri della Stazione di Alghero, poco dopo il fatto, durante un servizio perlustrativo, sono transitati sul luogo dell’investimento ed hanno raccolto le dichiarazioni di alcuni passanti, testimoni dell’accaduto.

Il malcapitato, infatti, era stato già accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove è stato medicato per le lesioni e le escoriazioni riportate ad una gamba e ad un braccio e, in un secondo tempo, dimesso con 10 giorni di prognosi.

I successivi accertamenti hanno consentito ai militari di acquisire precise e concordanti testimonianze, poi avvalorate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali vicini al luogo dell’incidente.

L’analisi di tali filmati ha consentito di individuare il motoveicolo e risalire all’identità del relativo proprietario ed unico utilizzatore, R.C. - disoccupato algherese di 57 anni.

Lo stesso è stato quindi rintracciato presso il proprio garage ed è stato deferito alla Procura della Repubblica di Sassari per omissione di soccorso e lesioni personali.

Sono in corso ulteriori accertamenti per meglio definire alcuni aspetti della dinamica dell’incidente.