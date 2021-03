Assembramenti "pre arancione" a Sassari: chiuse via Torre Tona e l'inizio di via Roma

"A Sassari i positivi sono soltanto trentadue, compresi i ricoverati - dichiara il sindaco Nanni Campus -. Siamo in assoluto il dato percentuale più basso in Sardegna. Paghiamo l'inciviltà di pochi, ma faremo di tutto per continuare a essere un esempio. Non smetteremo di colpire pesantemente chi ignora le norme di tutela collettiva".







Interventi della Polizia locale in numerose zone di Sassari nel fine settimana, per far rispettare le regole di contrasto al diffondersi del coronavirus. Proprio come accadde il 23 dicembre, in vista della zona rossa, sono state invase le vie senza assicurare il distanziamento interpersonale e creando numerosi assembramenti.La situazione era prevedibile, con il passaggio da oggi a zona arancione. Per questo la Polizia locale era già pronta a intervenire con pattuglie che monitoravano le zone della movida.In base all'ordinanza sindacale, il Comando di via Carlo Felice ha dovuto chiudere, intorno alle 18.30, ancora una volta via Torre Tonda. È stato comunque assicurato il passaggio, oltre che dei residenti, di chi aveva una prenotazione nelle attività della zona o in presenza di tavolini liberi. Chiusa anche la parte di via Roma tra piazza d'italia e via Bellieni.