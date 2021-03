Nuovo comandante alla Polizia locale di Sennori

«Siamo lieti di accogliere a Sennori il nuovo comandante della Polizia locale, il maggiore Oggiano, con il quale abbiamo già avuto modo di confrontarci per stabilire le linee di una collaborazione che, sono sicuro, si rivelerà proficua, nell’interesse dell’amministrazione comunale e dell'intera comunità sennorese», commenta il sindaco, Nicola Sassu. «In un momento storico così difficile a causa della pandemia di covid 19, l'apporto e l'impegno costante del Corpo di Polizia locale è sempre più indispensabile per garantire sicurezza e assistenza a tutti i cittadini. Ancora un benvenuto e un augurio di buon lavoro al nuovo comandante, maggiore Gabriele Oggiano».















Cambio di guardia al Comando della Polizia locale di Sennori. Si è insediato oggi il nuovo comandante, maggiore Gabriele Oggiano, 41 anni, proveniente dal corpo di Polizia municipale di Sassari, dove ha ricoperto l'incarico di responsabile della Polizia giudiziaria, delle sanzioni, sequestri e contenzioni, infortunistica. Il maggiore Oggiano, che è anche presidente regionale dell'Associazione nazionale comandanti ufficiali Polizia municipale (AncuPm), prende servizio a Sennori subentrando al comandante uscente, Enrico Cabras, andato in pensione, al quale vanno i ringraziamenti dell'Amministrazione comunale per il prezioso lavoro svolto in questi anni al servizio della legge e della comunità.