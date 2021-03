Serie A: seconda vittoria di fila per il Cagliari nella 25esima giornata

La 25esima giornata del campionato di Serie A ha consentito ai tifosi del Cagliari di gioire per una seconda volta dopo la sfortunata serie di sconfitte precedenti. Il Cagliari, infatti, grazie alla seconda vittoria di fila cerca di allontanarsi dalla temuta zona retrocessione, ad un solo punto dalla terzultima in classifica: il Torino.La squadra guidata dal nuovo allenatore Leonardo Semplici sta cercando di recuperare i punti persi durante il percorso con Di Francesco, esonerato proprio per la mancanza di risultati sul campo. Importante sottolineare che la salvezza è ancora lontana, considerato che il Torino ha ben 2 partite in meno in campionato che potrebbero ribaltare la classifica nel caso in cui i rossoblu non riescano a ottenere risultati positivi.La parte alta della classifica non aiuta, dato che tre squadre sopra il Cagliari, nello specifico Benevento, Spezia e Fiorentina sono a ben 4 punti di distanza e secondo i pronostici con risultati esatti della serie A non sembra che molleranno facilmente la presa, motivo per cui il Cagliari deve dimostrare di valere di più di quanto fatto vedere fino ad ora.Durante la 25esima giornata di Serie A non è sceso in campo solo il Cagliari, che precisiamo ha vinto per 1 a 0 contro un Bologna che ha decisamente dominato la partita, mancando, tuttavia, di precisione e non riuscendo a trovare il goal, ciò che al contrario è stato fatto da Daniele Rugani, portando i rossoblu ad una vittoria che possiamo ritenere sudata. Si è giocata anche la gara tra Juventus e Spezia, dove i bianconeri hanno vinto per 3 a 0 dimostrando di essere ancora in grado di lottare per lo scudetto, anche se l’ Inter continua ad allontanarsi.

Continuando con i risultati, tra Genoa e Sampdoria la partita è finita per 1 a 1, abbastanza equilibrata sia durante il primo che il secondo tempo, motivo per cui il pareggio finale rispecchia pienamente le prestazioni in campo. Tra Atalanta e Crotone troviamo un risultato incredibile di 5 a 1 per la squadra di Bergamo. Il Crotone, ultimo in classifica , spera soltanto che questo campionato di Serie A finisca al più presto, dato che in 25 partite non è riuscito ad emergere, trovando solo 3 vittorie, troppe poche per competere tra le grandi.Pareggio interessante tra Sassuolo e Napoli. La partita si è conclusa con un 3 a 3 che ha sicuramente lasciato i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Al 90esimo infatti è stato assegnato un rigore per il Napoli, segnato da Insigne, che ha fatto pensare che la partita fosse chiusa se non fosse per un altro rigore al 95esimo, questa volta per il Sassuolo, finalizzato da Francesco Caputo. Importante sottolineare che il Sassuolo ha trovato anche l’altro goal su rigore, segnato da Berardi, mentre il primo goal è stata in realtà un autorete del Napoli. Una partita davvero complicata e imprevedibile.Anche Milan e Udinese pareggiano con 1 a 1, dimostrando un certo equilibrio in campo. Il Benevento perde a Verona per 0 a 3, mentre la Roma riesce a espugnare il campo di Firenze vincendo per 1 a 2 contro la Fiorentina.