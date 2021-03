L’attaccante Matias Cristaldi alla Torres

Argentino di passaporto spagnolo, classe ’94, acquistato dalla Fidelis Andria, Cristaldi arriva come ulteriore innesto voluto fortemente dalla Società in questa sessione di mercato per dare peso e sostanza al reparto avanzato e sarà da subito inserito nel gruppo di mister Graziani per affrontare questo finale di campionato.



Nella prima parte di stagione 14 presenze e 4 reti per lui nella Fidelis Andria, squadra in cui ha militato anche nella stagione 2018/2019 realizzando 12 gol in 28 presenze.



Nel 2019 il passaggio alla Nocerina a dicembre e la chiusura del campionato a marzo. In carriera ha vestito anche la maglia di Akragas, squadra con cui ha esordito in serie C nel suo primo anno in Italia, e successivamente Grosseto, Vultur Rionero, Vastese ed Herculaneum.



Prima punta di movimento che può svariare su tutto il fronte di attacco, Cristaldi è stato compagno di squadra del rossoblù Tedesco ad Andria.



«Ho scelto di venire a Sassari perché conoscevo già la Torres e so dove sto arrivando - le sue prime parole in rossoblù. Ritrovo un mio compagno di reparto che anche se è lì da poco si è trovato subito bene, con la Società e con un bellissimo gruppo. C’erano altre opzioni ma alla fine ciò che conta non è la classifica per me, contano le motivazioni e l’ambiente. Io arrivo con la voglia di aiutare la Torres ad uscire dalla situazione in cui si trova cercando di dare tutto me stesso insieme con i compagni, il mister e tutta la Società».