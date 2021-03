Il carciofo "spinoso sardo"

di Tommaso Sussarello





Dell'oltre milione di tonnellate di carciofi prodotti al mondo, la metà sono italiani e oltre il dieci per cento di questi arriva dalla Sardegna. Se solitamente noi sardi possediamo l'attitudine a sentirci non solo come parte ma addirittura come centro del mondo, in realtà ciò non sempre è così scontato, tuttavia questo caso, con quasi il 10% della produzione nazionale e la leadership produttiva dello "Spinoso Sardo DOP" (il Maseddu senza spine è marginale) possiamo vantarci a ben ragione! In ogni caso mi sembra opportuno osservare e tenere conto dell'elenco di paesi produttori e della richiesta di questo ortaggio sempre in crescita.





Il paesaggio del carciofo è rappresentativo all'interno di quello variegato sardo, particolarmente con le pianure o le piccole valli irrigue. Attualmente la maggiore diffusione delle aree di coltivazione è in provincia di Sassari, dove si attesta attorno ai 2700 ettari, ma anche Campidano e Cagliari vantano superfici di tutto rispetto. Il carciofo è attestato storicamente in Sardegna su "Agricoltura di Sardegna" il trattato pubblicato da Don Andrea Manca nel 1780. La coltura prende una certa rilevanza economica, relativa anche alle esportazioni, già nella prima metà dell'800, come attestato dall'Angius sul suo "Dizionario Geografico". Pare che l'ecotipo a noi noto, lo "spinoso" derivi dalle campagne di Bosa, dove già negli anni venti del '900 grazie alle acque del Fiume Temo si era sviluppata la tecnica attraverso cui risvegliare la carciofaia con irrigazioni forzate estive.Amo questo ortaggio, particolarmente la "cassòla di ishcazzòffa" sassarese con carciofi patate aglio prezzemolo e finocchietto (nella foto sotto la preparazione di Marialuisa Naitana Atzena dal blog ipranzidelsabato), carciofi a grossi pezzi, accuratamente cucinati in umido a fuoco lento e tenuti con il fondo ben brodoso. Altrettanto mi piace il gusto dolce che il carciofo dona a tante carni bianche o pesci, anche se in verità resta irraggiungibile il carciofo in pinzimonio di olio nuovo e poco limone e sale. Praticamente impossibile l'abbinamento enologico, sopratutto con il prodotto crudo, ma se usiamo il trucchetto di "tagliare" il consumo con qualche boccone di formaggio stagionato, vacca o misto vacca-pecora, e del buon pane a lievito madre, stiamo viaggiando verso la vetta del piacere. In umido, oltre che con le patate, il carciofo un pò in tutta la Sardegna è compagno dell'agnello. Altre preparazioni sempre gustose sono in frittata, semplicemente impastellato e fritto, insalata con bottarga e nelle panadas.ph://©ras/sardegnaincampo/ipranzidelsabato/marialuisanaitanatzena