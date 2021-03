A Sassari il Liceo "Castelvì" celebra Dante con professor Beccaria

Per partecipare è sufficiente mandare una email, entro le ore 17 del 26 marzo, a venerdidelcastelvi@liceocastelvi.edu.it. Verrà inviato un link per il collegamento. L’incontro si potrà anche seguire in diretta sul canale Youtube “ Liceo Castelvì web TV”.





Proseguono, sempre online e, proprio grazie a questa opportunità , varcano il mare e approdano a Torino, gli incontri culturali de “ I Venerdì del Castelvì”.Prossimo appuntamento venerdì 26 marzo, sempre alle 17.30, con il Prof. Gian Luigi Beccaria. Professore Emerito, già Ordinario di Storia della Lingua Italiana presso l’Università di Torino, Beccaria è un linguista, critico letterario e saggista molto noto e prolifico. Oltre a numerosi studi su diversi aspetti della lingua, ha pubblicato molti saggi di critica letteraria e di italianistica. Ha inoltre diretto il “Dizionario di linguistica e di filologia, metrica e retorica” (1994). E’ membro dell’Accademia della Crusca. Tra le ultime pubblicazioni ricordiamo “ Il pozzo e l’ago. Intorno al mestiere di scrivere” e “ I “ mestieri” di Primo Levi”.I non più giovanissimi lo ricorderanno nella bellissima trasmissione della Rai, “ Parola Mia”, condotta da Luciano Rispoli.Il prof. Beccaria ha gentilmente accolto l’invito a tenere una conferenza dal titolo “ Attualità di Dante, a 700 anni dalla morte”. L’incontro, come sempre aperto alla cittadinanza, sarà introdotto dal Dirigente Scolastico Ganfranco Strinna e moderato dalla docente Gemma Prontera.