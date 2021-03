Presentata la stagione estiva dell'aeroporto di Alghero:clou ad agosto con 160 frequenze settimanali

Bari NEW 2021 Italia luglio - ottobre



Domenica 28 marzo p.v. avrà inizio la stagione Summer 2021 che, auspicabilmente, rappresenterà il primo passo verso la graduale ripresa turistica ed economica del nostro territorio e, più in generale, di tutto il Paese.Nel corso dell’estate 2021, tutti i partner storici dell’aeroporto di Alghero hanno ritenuto di consolidare e/o rinforzare la loro presenza sullo scalo, a testimonianza dell’importanza della Sardegna e, in particolar modo, del Nord Ovest dell’isola nel panorama turistico italiano.Il network dell’aeroporto di Alghero crescerà progressivamente, a partire da aprile 2021 e per tutti i mesi della stagione estiva, sino a raggiungere il picco nel mese di agosto, quando lo scalo potrà contare ben 160 frequenze settimanali, che collegheranno l’isola con l’Italia ed altri 13 Paesi.Il network complessivo dell’aeroporto di Alghero, servito da 10 compagnie aeree, potrà contare quindi su un totale di ben, di cui(7 novità per lo scalo algherese) e(4 novità per lo scalo algherese) che collegheranno il Nord Ovest della Sardegna conDi seguito si riporta il riepilogo della programmazione (attualmente già in acquistabile online) per la stagione Summer 2021, suddivisa per compagnia aerea, che resta comunque soggetta a modifiche e/o variazioni (sia in diminuzione che in incremento) sulla base delle eventuali restrizioni legate al Covid-19.COLLEGAMENTI PAESE PERIODO FREQUENZE SETTIMANALIBari NEW 2021 Italia luglio - ottobre 2Bergamo Italia marzo - ottobre da 3 a 9Bologna Italia aprile - ottobre da 2 a 7Catania NEW 2021 Italia luglio - ottobre 2Milano Malpensa Italia maggio - ottobre da 3 a 5Napoli NEW 2021 Italia giugno - ottobre 2Palermo NEW 2021 Italia luglio - ottobre 2Pescara NEW 2021 Italia luglio - ottobre 2Pisa Italia maggio - ottobre da 2 a 5Venezia-TV NEW Italia maggio - ottobre da 2 a 3Barcellona El Prat NEW Spagna luglio - ottobre 3Bratislava Rep. Slovacca maggio - ottobre 2Bruxelles Charleroi Belgio aprile - ottobre 2Francoforte Hahn Germania maggio - ottobre 2Katowice Polonia giugno - ottobre 2Londra Stansted Inghilterra giugno - ottobre da 2 a 3Madrid NEW 2021 Spagna luglio - ottobre 2Marsiglia NEW 2021 Francia giugno - ottobre 2Monaco Memmingen Germania giugno - ottobre 2Siviglia NEW 2021 Spagna luglio - ottobre 2Vienna Austria luglio - ottobre 3COLLEGAMENTI PAESE PERIODO FREQUENZE SETTIMANALIRoma Fiumicino Italia marzo - ottobre da 14 a 21Milano Linate Italia marzo - ottobre da 7 a 21COLLEGAMENTI PAESE PERIODO FREQUENZE SETTIMANALIMilano Malpensa Italia maggio - ottobre da 4 a 12Basilea Svizzera giugno - settembre 2Ginevra Svizzera giugno - settembre 2COLLEGAMENTI PAESE PERIODO FREQUENZE SETTIMANALIBucarest Romania aprile - ottobre 2Budapest Ungheria giugno - settembre 2Katowice Polonia giugno - ottobre 2Varsavia Polonia giugno - ottobre 2Vienna Austria giugno - ottobre 2COLLEGAMENTO PAESE PERIODO FREQUENZE SETTIMANALITorino Italia marzo - ottobre 3COLLEGAMENTO PAESE PERIODO FREQUENZE SETTIMANALIMadrid Spagna luglio - settembre 2COLLEGAMENTI PAESE PERIODO FREQUENZE SETTIMANALIGenova Italia maggio - ottobre 2Napoli Italia maggio - ottobre 2Torino Italia maggio - ottobre da 2 a 3Venezia Italia maggio - ottobre da 2 a 4Verona Italia maggio - ottobre da 3 a 4Madrid Spagna giugno - ottobre 1COLLEGAMENTO PAESE PERIODO FREQUENZE SETTIMANALIDublino Irlanda maggio - settembre 2COLLEGAMENTO PAESE PERIODO FREQUENZE SETTIMANALIBarcellona El Prat Spagna giugno - settembre da 1 a 3COLLEGAMENTO PAESE PERIODO FREQUENZE SETTIMANALIAmsterdam Olanda aprile - ottobre 2