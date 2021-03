CONFCOMMERCIO SARDEGNA

Covid-19, vinciamo insieme più consapevoli più forti: il primo gioco per prevenire il virus

COVID 19 Vinciamo Insieme è un progetto di Confcommercio Sardegna finanziato e realizzato con la collaborazione di INAIL Direzione Regionale Sardegna la cui finalità è sviluppare un’azione di prevenzione diretta alla riduzione del rischio di contagio da COVID 19 per le imprese, i lavoratori e per la collettività dei consumatori che vi ruota attorno.

La pandemia ha inciso in modo significativo nel mondo del lavoro. Stravolte le aperture e gli orari, cresciuto l’impiego della tecnologia, flessibilità e resilienza ormai nel DNA di molte imprese. Entrano nella quotidianità del lavoro anche i “protocolli”, a partire da quello sottoscritto il 14 Marzo 2020, d’intesa tra Governo sindacati e imprese, per prevenire il contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Cambia in modo irreversibile il rapporto tra l’impresa e il concetto di prevenzione.

“Il rispetto dei protocolli e la loro concreta applicazione nei diversi settori produttivi, partendo anche dalle linee guida pubblicate dall’Inail, costituiscono la base propedeutica su cui poter sviluppare l’intero impianto della sicurezza aziendale contro il rischio di infezione da nuovo coronavirus, al fine di poter operare e lavorare in serenità” - dichiara Alfredo Nicifero, Direttore regionale INAIL Sardegna.

“I protocolli e le norme del testo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro sono tutt’oggi il principale strumento di prevenzione e la mancata adozione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative fino alla chiusura dell’esercizio. La responsabilità però non è solo dell’impresa. La prevenzione del rischio di contagio dal virus in ambienti commerciali, infatti, non può prescindere da un adeguato grado di conoscenza delle misure di prevenzione da parte non solo dei datori di lavoro, ma anche dei lavoratori e dei consumatori, che accedono a tali ambienti “– continua Nicifero.

“La prevenzione in azienda non è un costo, ma si rivela un vero e proprio affare per l’imprenditore. Nel corso dell’ultimo triennio, in Sardegna, l’Istituto ha messo a disposizione delle imprese, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre 11 milioni di euro, di cui oltre 500 mila euro per i 13 progetti approvati di promozione/informazione e di assistenza/consulenza alle aziende e quasi 11 milioni di euro per finanziare i progetti ISI. Per ISI 2020 è stato stanziato un budget di oltre 5,5 milioni di euro. Infine - conclude Nicifero – nel triennio 2017-2019, le imprese riconosciute virtuose, attraverso il meccanismo dell’“oscillazione per prevenzione”, hanno ottenuto una riduzione dei premi assicurativi pari a circa 3,7 milioni di euro.

L’idea di Confcommercio, realizzata con la collaborazione di INAIL, di dare vita ad un progetto prevenzionale che, attraverso un gioco, coinvolge, informa e forma imprese, lavoratori e consumatori, si inserisce in tale contesto. Una modalità nuova e leggera per aiutare a conoscere, applicare e rispettare le regole e suggerire come colmare eventuali lacune.

“Tutti noi abbiamo la responsabilità di rispettare le regole per prevenire il diffondersi del virus e per tutelare il lavoro e l’economia isolana. Dobbiamo prestare la massima attenzione e continuare a rispettare le regole, a maggior ragione oggi che siamo in zona bianca- dice Nando Faedda- Presidente Confcommercio Sardegna. Le imprese sono luoghi sicuri se chi le gestisce, chi vi lavora e chi le frequenta, rispettano le regole.

Secondo un’indagine pubblicata dall’ISTAT a dicembre 2020 in merito alla “rilevanza dei costi delle misure sanitarie e organizzative per il contrasto al Covid-19” su un campione di 23.526 imprese il 16,1% dichiara la spesa sostenuta molto rilevante, il 51, 8% rilevante il 29,4% poco rilevante. Ben il 2,8% quindi 655 imprese hanno dichiarato di non aver adottato misure di prevenzione. Tutti dobbiamo conoscere e adottare misure le misure di prevenzione dirette alla riduzione del rischio di contagio da COVID 19.

Il gioco COVID 19 VINCIAMO INSIEME consente di testare la conoscenza delle regole adottate in azienda, avere suggerimenti per migliorare la gestione del protocollo e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Inoltre poiché è compito delle Associazioni e delle Istituzioni tutelare l’impresa anche nel suo valore economico il gioco consente ai partecipanti di promuovere l’attività, acquisire nuovi clienti, ricevere informazioni per lo sviluppo di azioni di marketing e sostenere i consumi locali – conclude il Presidente”



COVID 19 Vinciamo insieme in pratica- dichiara Sara Pintus Direttore Regionale di Confcommercio Sardegna - è un gioco a premi in forma di quiz sulle regole da seguire in materia COVID19 e sicurezza nei luoghi di lavoro per prevenire la malattia ed evitare i contagi. Partecipare è semplice e gratuito

Come si gioca: attraverso il sito internet www.covid19vinciamoinsieme.it

Chi gioca: le imprese, i lavoratori e i consumatori

L’impresa risponde ad una batteria di domande sui protocolli di prevenzione, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Concluso il test propone dei premi in forma di sconti e omaggi, poco significativi, ai lavoratori e ai consumatori che giocheranno.

I lavoratori dipendenti delle imprese private e i consumatori (intendendo con questi anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni) rispondono a loro volta ad altre domande e, in base ai risultati ottenuti, vincono il premio, o il premio di consolazione, messo a disposizione delle imprese aderenti

Cosa si vince

• L’impresa vince un check up sulla sicurezza in azienda basato sulle risposte fornite nel quiz (anche con suggerimenti per l’abbattimento dei costi), la promozione gratuita dell’attività, la possibilità di acquisire nuovi clienti e sostenere i consumi locali.

• Le imprese partecipano inoltre all’assegnazione di un premio speciale (buono cena/pranzo da €100 per massimo quattro persone in uno dei ristoranti convenzionati) riconosciuto alle tre imprese, tra tutte le aderenti, che ottengono il punteggio più alto, dato dalla somma di tutte le risposte giuste fornite dall’imprenditore stesso, dai lavoratori e dai consumatori che sceglieranno quell’impresa per il ritiro del premio

• I Consumatori e i lavoratori vincono i premi (buoni sconto e omaggi) messi a disposizione dalle imprese aderenti e un attestato di partecipazione con le congratulazioni e i ringraziamenti perché avranno contribuito, con comportamenti consapevoli e responsabili, a difenderci dal COVID19.