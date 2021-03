Cartucce compatibili: sfatiamo tutti i falsi miti

Le stampanti sono ormai degli strumenti essenziali negli uffici, ma talvolta sono anche presenti in molte abitazioni per coloro che lavorano da casa o svolgono numerosi hobby.

Se stai ricercando delle cartucce apposite per la tua stampante, in alternativa a quelle originali e più costose, potresti prendere in considerazione le cartucce compatibili



Vi sono svariati miti da sfatare riguardo alle cartucce compatibili per stampare , le quali sono essenziali al fine di ricaricare la stampante con dell'inchiostro. In particolare, le cartucce originali sono conosciute per essere molto costose, seppur di ottima qualità, e se lavori in un ufficio o sfrutti tanto la tua stampante a casa, questa spesa potrebbe gravarti.

Al contrario, le cartucce compatibili sono più economiche e comunque funzionanti, seppur la qualità può alle volte non raggiungere quella offerta dalle cartucce originali.

Le cartucce compatibili consistono in cartucce apposite per svariati tipologie di stampanti, e sono create da produttori terzi, con il fine di essere identiche alle originali.

Un primo importante vantaggio offerto da queste cartucce consiste nel loro grande risparmio economico, dato il loro prezzo decisamente inferiore rispetto alle cartucce originali.

Un ulteriore vantaggio che possono offrirti consiste nella qualità di stampa che rimane più o meno uguale: infatti, è comunque possibile utilizzare queste cartucce per poter ottenere dei documenti scritti in maniera nitida e per il proprio lavoro professionale o hobby.



Di seguito, è possibile presentarti tutti i miti principali da sfatare di queste cartucce.



Danni alla stampante

Un mito fondamentale da dover sfatare consiste nel fatto che le cartucce compatibili possono danneggiare la propria stampante: ebbene, la tua stampante non avrà alcun danno a suo carico causato dalle cartucce compatibili, proprio perché queste saranno apposite anche per questo modello, oltre a molti altri.



Infatti, le cartucce compatibili sono state progettate e studiate al fine di rispettare la stessa struttura delle cartucce originali, così da risultare compatibili al 100% con le stampanti a cui sono destinate.



Numero inferiore di pagine da poter stampare

Un mito purtroppo diffuso è quello riguardo alla possibilità di poter stampare meno fogli rispetto alle cartucce originali a causa della quantità minore di inchiostro.



Questo, ovviamente, non è vero: infatti puoi stampare la stessa quantità di fogli senza alcun problema, proprio perché la quantità di inchiostro presente nelle cartucce compatibili è pari a quelle originali, data la loro perfetta emulazione in ogni minimo particolare.



Addirittura, molte volte, è possibile anche stampare più quantità rispetto a quelle originali, poiché le compatibili vengono riempite completamente.



Le cartucce compatibili non consentono di risparmiare

Questo è uno tra i miti più popolari che bisogna sfatare. Infatti, proprio perché queste cartucce sono una emulazione (seppur dalle elevate qualità e vantaggi) hanno un costo minore rispetto a quelle originali.

Nonostante il loro costo minore nettamente minore, però, queste cartucce presentano i medesimi vantaggi e, soprattutto, le stesse qualità di quelle originali.

Emulazione impossibile delle cartucce originali

Infine, come ultimo mito da sfatare, è possibile presentarti l'impossibilità di emulare le cartucce originali dato che i brevetti non risultano pubblici. Si pensa, infatti, che non sia realmente possibile emulare le cartucce originali, in quanto le aziende che le producono non hanno mai reso pubblici i brevetti ufficiali, e quindi il modo in cui queste vengono progettate e create.



Al contrario, nonostante non sia possibile accedere effettivamente alle documentazioni riguardanti la tecnologia delle cartucce originali, è stato comunque possibile partire dal prodotto finale, ossia le cartucce originali, per poi risalire alla sua tecnologia e a tutti i suoi componenti grazie all'ingegneria inversa: questa, infatti, permette di scomporre la cartuccia originale nei suoi vari componenti, svelando così il modo in cui si possono ricreare.



Questo particolare processo ha, quindi, consentito di creare delle emulazioni delle cartucce originali, ossia quelle compatibili.





Qualità inferiore di stampaCome già anticipato, al contrario di quanto si possa pensare, la qualità di stampa delle cartucce compatibilirispetto a quelle originali: sono apposite per il tuo lavoro professionale e garantiscono dei documenti ben scritti e con l'inchiostro non sbavato. Infatti, seppur la qualità non sia proprio la stessa, mantengono comunque una ottima resa nei risultati finali.