Università di Sassari. Minuforte: per il miglioramento dei formaggi freschi di pecora e capra

Minuforte: per il miglioramento dei formaggi freschi di pecora e capraIl 29 marzo l’evento finaleLunedì 29 marzo, dalle 15:00 alle 17:00, si svolgerà l’evento divulgativo finale del Progetto Cluster Top Down “MINUFORTE - Miglioramento Nutrizionale di Formaggi Freschi da Latte di Pecora e Capra e Garanzia della loro Identità Territoriale”.Il progetto attuato dal dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, finanziato da Sardegna Ricerche tramite fondi del POR Sardegna FESR 2014/2020, ha voluto contribuire alla valorizzazione dei formaggi freschi tradizionali attraverso l'applicazione di Bioprocessi realizzati da microrganismi autoctoni, sicuri e potenzialmente probiotici.L’evento si svolgerà in modalità telematica su Teams.Imprese coinvoltehttps:// www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=356795&v=2&c=15068&nc=1&sc= Link alla direttahttps:_/_/teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a5955ce4b6a58481193f571cbf8a122ce%40thread.tacv2/1615915781422?context=%7b%22Tid%22%3a%2222a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1%22%2c%22Oid%22%3a%22d25dcae2-fbb9-4d23-ac43-88080a69ed3c%22%7dProgramma evento on line