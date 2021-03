Sassari. A Sant’Orsola acqua di nuovo potabile

A seguito delle ultime analisi compiute dal dipartimento di Prevenzione - servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della Ats, l'acqua nel quartiere di sant’Orsola è stata dichiarata di nuovo potabile. Dagli esami è risultato che i parametri sono rientrati nella norma ed è stata dunque revocata dal sindaco Nanni Campus l'ordinanza che imponeva restrizioni nel consumo diretto da parte dell'uomo. Pertanto l’acqua è di nuovo potabile a sant’Orsola Storica, in via fratelli Catoni, via Cuguia, via Dexart, via De Sena via Ospitone, via dei Malaspina, via Riccio, via S.Orsola; e a sant’Orsola Sud:, in via Cesaraccio, via Cordella, via Oggiano, via Spanu Satta, via Marginesu, via Lobina e via Sechi.