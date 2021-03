Università di Sassari. Innovazione tecnologica: il 31 marzo si conclude il progetto PROSSIMO

Le imprese che hanno partecipato sono elencate in questa pagina: https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=359613&v=2&c=15065&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=1









Mercoledì 31 marzo alle 15:00 si terrà sulla piattaforma Teams (link: https://bit.ly/3cnUkep) l'evento finale del progetto cluster PROSSIMO - Progettazione, sviluppo e ottimizzazione di sistemi intelligenti multi-oggetto, Progetto finanziato da Sardegna Ricerche con fondi POR FESR 2014/2020 - Asse prioritario I "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione", attuato dal Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università di Sassari.All’evento parteciperanno Rossella Speranza Filigheddu, Direttrice del Dipartimento di Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Sassari, Daniela Cossu, Responsabile del progetto PROSSIMO per Sardegna Ricerche, Stefano Quintarelli, Presidente del Comitato di indirizzo dell'AgID – Agenzia per l’Italia digitale, membro del Comitato guida del Sustainable Development Solutions Network – UNSDSN e Presidente dell'Advisory Group on Advanced Technologies for Trade and Transport per UN/CEFACT, Luca Pulina, Responsabile scientifico del progetto PROSSIMO per l’Università di Sassari, nonché le aziende coinvolte nel progetto.L'obiettivo di PROSSIMO è stato il trasferimento di tecniche avanzate per la progettazione e l'implementazione di Cyber Physical Systems - CPS, tramite l'introduzione, la sperimentazione e il trasferimento di metodi e strumenti software innovativi. I CPS trovano piena attuazione nel campo dell'“Internet delle cose” (IoT), dove degli oggetti acquisiscono intelligenza grazie all'accesso e all'interscambio di dati con altri oggetti (come sistemi di smart camera e sensori distribuiti). Allo stato attuale non esiste uno standard per la produzione di (reti di) CPS. Il gruppo di imprese coinvolte è costituito da PMI operanti nel settore ICT, con l’obiettivo comune di estendere la propria capacità innovativa nelle tematiche riguardanti il progetto.Il programma dell’evento finale: https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20210317122447.pdf