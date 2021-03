Post Dinamo vs Saragozza: "Contento del primo tempo giocato oltre le difficoltà"

Coach Gianmarco Pozzecco: “Congratulazioni a Saragozza, come ha detto Stefano abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Eravamo completamente in partita nel primo tempo e loro sono stati bravi a mettere pressione sui nostri esterni. Ero molto contento di come abbiamo giocato nel primo tempo nonostante le rotazioni corte, in questo momento non è facile giocare senza due giocatori. Ma come ho detto Saragozza ha meritato la vittoria disputando un’ottima partita. Mi dispiace perché c'è stato un momento in cui abbiamo iniziato a giocare una buona difesa mettendoli in difficoltà con la zona, in quel momento avremmo potuto rientrare in partita ma pazienza, il basket è così”.





Nella sala stampa del Pabellon Principe Felipe è Stefano Gentile ad analizzare il match: “Sapevamo di dover approcciare bene alla partita, siamo partiti bene ma allo stesso tempo sapevamo che per fronteggiare una squadra come Saragozza servivano grandi energie fisiche e mentale e nel finale, quando loro hanno messo pressione, abbiamo pagato la stanchezza. Loro sono stati bravi a metterci pressione portandoci a commettere un paio di errori e sono riusciti a prendersi l’inerzia. Abbiamo combattuto fino alla fine ma in questo momento le nostre energie sono limitate”.