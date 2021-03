Pais:"Il riassetto territoriale della Sardegna ridà pari opportunità ai territori"

Cagliari, 31 marzo 2021 – “Il Testo unificato di riforma dell’assetto territoriale della Regione, approvato dal Consiglio regionale, è un altro tassello importante per la creazione di una Sardegna moderna, sempre più vicina al cittadino, in cui finalmente tutti i territori dell’isola hanno parità di trattamento. La nuova architettura del nostro territorio avvicina le Istituzioni ai cittadini secondo un principio di federalismo regionale che esalta, e non mortifica, le peculiarità dei territori della Sardegna e pone rimedio ad un errore del passato dando finalmente dignità alla città metropolitana di Sassari ”.Esprime soddisfazione il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais per l’approvazione del provvedimento: “Al di là delle divergenze, delle divisioni, della legittima contrapposizione politica – ha detto il Presidente – dopo settimane di dibattiti e di incontri il Consiglio ha raggiunto un nuovo traguardo”.Per il Presidente Pais questa legge è il risultato di un grande lavoro di ascolto dei sindaci e delle popolazioni: “L’approvazione di questo testo unificato pone fine alle disparità territoriali e fa diventare protagonisti i singoli territori. E’ un primo passo ma significativo. Ora, però, per completare la piena democrazia, è fondamentale restituire la parola ai cittadini anche attraverso la reintroduzione, superando i vincoli della rigida normativa nazionale, dell’elezione diretta nelle province e nelle città metropolitane”.