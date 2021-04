Continuano i controlli del Corpo Forestale negli scali: ma le contestazioni sono nell'interno

Tra le ore 18 del 30 marzo e le ore 18 del 31 marzo, sono stati effettuati 2.345 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 1.275 nell’aeroporto di Cagliari e 98 in quello di Alghero; 714 nel porto di Olbia, 61 in quello di Porto Torres, 92 a Golfo Aranci, 78 a Cagliari e 27 a Santa Teresa di Gallura. Sono stati effettuati anche 60 controlli nel territorio, con due contestazioni in provincia di Nuoro per "spostamento dal Comune senza giustificato motivo".





Sono ripresi da lunedì 22 marzo i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid-19.