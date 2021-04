Covid. Coldiretti: Pasqua in zona rossa costa 1,7 miliardi a tavola

Ma i cuochi contadini della Coldiretti hanno anche realizzato dei tutorial per la preparazione di ricette per quanti hanno deciso di cimentarsi personalmente in cucina. Con gli italiani costretti tra le mura domestiche dal lockdown per le feste, in una famiglia su 3 (31%) si preparano, infatti, in casa i dolci tipici della Pasqua, secondo un’indagine Coldiretti/Ixe’. La preparazione dei dolci e dei piatti tradizionali delle feste è – continua la Coldiretti – una attività tornata ad essere gratificante per uomini e donne all’interno delle mura domestiche anche come antidoto alle tensioni e allo stress provocate dalla pandemia. Non a caso nel 2020 si è registrato un aumento del 38% degli acquisti della farina che hanno toccato livelli record che non venivano raggiunti da decenni, secondo analisi Coldiretti su dati Ismea.















I tre giorni di Pasqua in zona rossa costano 1,7 miliardi ai 360mila ristoranti, bar, pizzerie ed agriturismi costretti alla chiusura in tutta Italia proprio in uno dei weekend più importanti dell’anno dal punto di vista economico, con un impatto devastante su fatturati ed occupazione.E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sull’impatto del lockdown per le festività pasquali, diffusa in occasione del Summit della Coldiretti con il Governo “Recovery ‘Food’, l’Italia riparte dal cibo” organizzato con Filiera Italia a Palazzo Rospigliosi a Roma dove è stato aperto il primo salone dei prodotti agroalimentari tradizionali e delle specialità di Pasqua salvati dall’estinzione.Alle perdite della ristorazione si sommano poi – rileva Coldiretti - quelle dell’intero sistema turistico con il sostanziale azzeramento delle presenze che si trasferisce a valanga sull’insieme dell’economia per il crollo delle spese per alloggio, trasporti, divertimenti, shopping e souvenir. Senza il lockdown un italiano su tre (32%) avrebbe approfittato delle feste di Pasqua e Pasquetta per fare una vacanza secondo l’indagine Coldiretti-Ixe’. Ma a mancare all’appello sono anche gli oltre 4,5 milioni di stranieri che, approfittando della Pasqua, avrebbero preso d’assalto il Belpaese nel mese di aprile, sulla base un’elaborazione Coldiretti su dati Bankitalia.Le misure di restrizione che scattano sabato 3 aprile per interessare anche la domenica di Pasqua e Pasquetta prevedono la chiusura al pubblico – spiega Coldiretti – di tutte le attività di ristorazione consentendo il solo asporto fino alle 22 (fino alle 18 per i bar), a patto che il consumo non avvenga sul posto o nelle vicinanze. E’ invece è permessa la consegna a domicilio senza limiti di orario.Con le chiusure dei fine settimana primaverili che valgono in questo momento già l’80% del fatturato ridotto al minimo, la zona rossa a Pasqua riduce ulteriormente la sostenibilità economica delle attività di ristorazione, tanto che in molti preferiscono mantenere le serrande abbassate aumentando le perdite economiche ed occupazionali con conseguenze si fanno anche sentire direttamente sui fornitori di cibi e bevande. Le aperture a singhiozzo e le limitazioni – sostiene la Coldiretti – creano infatti ostacoli alla programmazione dell’attività di ristorazione che si fonda su acquisto e vendita di prodotti deperibili.Duramente colpiti gli oltre 24mila agriturismi presenti in Italia con l’arrivo della primavera che – precisa la Coldiretti – è particolarmente apprezzata dagli amanti della campagna per assistere al risveglio della natura con piante, fiori e uccelli migratori, ma anche delle attività agricole con i lavori di preparazione dei terreni, la semina e la raccolta delle primizie da portare in tavola. Nonostante le difficoltà e la chiusura forzata, molti agriturismi di Campagna Amica/Terranostra si sono impegnati comunque a consegnare pasti o iI tradizionale cestino di Pasquetta direttamente nelle case degli italiani lungo tutta la Penisola con la possibilità anche di offrirli a parenti ed amici per mantenere un legame durante la festa, anche se costretti a rimanere distanti.