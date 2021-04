Sassari. Blitz dei Carabinieri al centro storico, arrestato 32enne tivolese per spaccio di droga

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Sassari hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne tivolese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un'operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti al centro storico, i militari hanno effettuato un blitz in un appartamento nel cuore del centro storico di Sassari. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti una busta contenente circa 33 grammi di marijuana e alcuni involucri contenenti complessivamente 3,2 grammi di cocaina oltre a un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento. L'arrestato che era incensurato è stato colto di sorpresa e per lui sono scattate le manette. Questa mattina si è svolta l'udienza per direttissima che si è conclusa con la convalida dell'arresto e un patteggiamento.