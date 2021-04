Alghero, nel complesso sportivo Mariotti il nuovo centro vaccinale

Saranno avviate domani mattina, all’interno del complesso sportivo Mariotti, le attività del nuovo centro vaccinale di Alghero. Le somministrazioni del vaccino anti Covid-19 inizieranno alle ore 10:30 a vantaggio dei cittadini già convocati ed appartenenti alle categorie individuate dal piano vaccinale nazionale e regionale.Il Centro sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19, la domenica dalle ore 9 alle ore 13. L’ingresso è in viale Aldo Moro.Il centro vaccinale è dotato di quattro punti dedicati all’accettazione degli utenti e di quattro punti dedicati all’anamnesi dei pazienti, la valutazione da parte di un medico sull’idoneità al vaccino. Le postazioni vaccinali per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 sono 32 e saranno attivate progressivamente con l'aumentare degli utenti contattati.All’interno del complesso sportivo Mariotti sono stati allestiti due locali infermeria, una sala d’attesa e un’area per l’osservazione post vaccinale. Prima di accedere al centro vaccinale, tutti gli utenti vengono sottoposti a un pre-triage attraverso la misurazione della temperatura corporea.Con l’inaugurazione del nuovo centro vaccinale, la campagna lascia dunque i locali del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale Civile di Alghero: chi dovrà ricevere la somministrazione della seconda dose dovrà recarsi presso il nuovo Hub istituito nel complesso sportivo Mariotti.