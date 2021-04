Peggiora la situazione Covid-19 nelle scuole di Alghero: chiuse sino al 12 aprile

Scuole chiuse quindi fino al 12 aprile. L’ordinanza tiene conto del peggioramento della situazione, sulla base della comunicazione del 03 aprile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Alghero che a seguito dell’accertato stato di positività tra docenti e alunni, sono state poste in quarantena n. 21 classi per un totale di “n. 550 circa”. Rilevato pertanto, il sensibile peggioramento del quadro complessivo relativo ai contagi presso la popolazione scolastica, il Sindaco ha conseguentemente emesso l’atto.





Sospensione, in via precauzionale, dell’attività didattica in presenza presso tutte le scuole di ogni ordine e grado e presso gli asili nido presenti sul territorio comunale, dal 07/04/2021 al 12/04/2021 (compreso). È l’ordinanza del Sindaco Mario Conoci firmata e pubblicata stamattina.