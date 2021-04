Poche le violazioni alle norme Covid nel fine settimana di controlli della Polizia locale di Sassari

Sassari ancora una volta si è confermata una comunità che, unita e con forte senso del dovere, ha rispettato le norme imposte per tentare di limitare il diffondersi del virus.





Sassari. In questi giorni di festa, in cui tutta Italia era in Zona Rossa, gli agenti del Comando della Polizia Locale di via Carlo Felice a Sassari sono stati impegnati in posti di controllo all’ingresso e all’uscita della città e in pattugliamento di tutti gli arenili sassaresi e delle zone che, fino all’arrivo del coronavirus, erano prese d’assalto dalle famiglie per Pasqua e Pasquetta.La domenica e il lunedì di Pasquetta hanno visto gli uomini del Comando impegnati nelle zone costiere del Comune, come Platamona, Porto Palmas, l’Argentiera e Porto Ferro.Deserte le spiagge, come deserte erano le strade e le piazze sassaresi, ancora una volta, avvolte in un silenzio irreale.Nei tre giorni sono state pochissime le sanzioni comminate: soltanto dodici.Anche le attività, che hanno scelto per la gran parte di rimanere chiuse, sono tutte risultate in regola. Le poche segnalazioni arrivate alla centrale operativa sono risultate infondate.