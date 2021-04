Sardegna. Raffica di ordinanze del Presidente Solinas: confermata didattica al 75% per le superiori

Avanti così.Con tre distinte ordinanze, le nn.11, 12 e 13 del 6 aprile, il Presidente della Giunta Regionale della Sardegna Christian Solinas ha prorogato sino al 30 aprile le ordinanze nn. 5 (già prorogata con la 10), 6 e 9/2021, emanate per contenere la diffusione del Covid in Sardegna.

In sintesi:

-Prorogati quindi i test rapidi negli scali portuali e aeroportuali e le altre modalità di verifica per chi vuole arrivare in Sardegna.



-Confermata la stretta per le seconde case dei non residenti che vi potranno accedere solo per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute.

-Didattica in presenza sino al 75% per le scuolesuperiori.

-Coefficiente di riempimento per i mezzi di trasporto pubblico fissato al 50%.