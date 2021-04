Sassari: trasporto scolastico, come pagare le rate

Per informazioni è possibile contattare i numeri 079279678 – 079279671, il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 17.





A partire dal trimestre gennaio-febbraio-marzo, non potranno più essere utilizzati i bollettini postali per il pagamento delle quote per il servizio di trasporto scolastico. Dovrà essere usato esclusivamente il portale web PagoPa nel sito www.comune.sassari.it selezionando il link “elenco pagamenti ammessi su PagoPa dal Comune di Sassari” e cliccando sulla finestra “accesso autenticato”. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata la tabella con le tariffe 2021.L'autenticazione può essere effettuata con Spid (sistema pubblico di identità digitale), Cie (carta d'identità elettronica) o Csn (carta nazionale dei servizi – tessera sanitaria). Una volta effettuato l'accesso è possibile verificare la propria posizione, visualizzare ed effettuare online i pagamenti. In alternativa sarà possibile scaricare il modulo ed effettuare il pagamento in un qualsiasi sportello telematico (banca, tabaccherie) escluse le poste. Sul sito PagoPa è disponibile il manuale utente.