Prestare assistenza a una persona anziana allettata

La gestione dei pannoloni è una delle mansioni più impegnative a cui si deve far fronte nel momento in cui ci si deve preoccupare di prestare assistenza a una persona anziana che non è più in grado di badare a sé stessa. Il compito si fa arduo sin da quando si deve scegliere il pannolone migliore, a maggior ragione nel caso in cui si sia privi di esperienza. Anche il corretto posizionamento può essere fonte di difficoltà, in modo particolare quando l’anziano assistito non collabora ai cambi perché non è nelle condizioni di poterlo fare.



Quante volte è necessario sostituire il pannolone

La frequenza con la quale i cambi devono essere effettuati non può essere sempre la stessa per tutti: varia, infatti, in base a una molteplicità di fattori. Tra gli aspetti che incidono in tal senso ci sono il livello di assorbenza del pannolone per cui si è optato, la quantità di urine che sono state prodotte, la quantità di liquidi che sono stati ingeriti e il livello di incontinenza. Non va dimenticato che esistono delle patologie che causano un incremento della produzione di urine: è il caso del diabete mellito, per esempio, ma anche di molte infezioni urinarie. È evidente che nei pazienti che soffrono di queste malattie il cambio del pannolone deve essere eseguito con una frequenza maggiore nel corso della giornata. In alternativa, vale la pena di propendere per un pannolone con un livello di assorbenza più elevato, grazie a cui ci si può risparmiare un bel po’ di fatica e si ha l’opportunità di attenuare lo stress che spesso deriva dalle procedure di sostituzione del pannolone stesso.



Come prevenire gli sprechi

In linea di massima, è bene tenere a mente la regola che il pannolone deve essere sostituito nel momento in cui la sua capacità assorbente è stata raggiunta: ecco perché non ha senso identificare in anticipo un numero di cambi a cui attenersi. Esiste un modo, comunque, per prevenire gli sprechi: basta prestare attenzione all’indicatore di cambio che è presente sul retro del pannolone. Esso è composto da tacche che spariscono quando il pannolone è saturo: vuol dire che è giunta l’ora di sostituirlo.



Dove si comprano i pannoloni per anziani

Ma dove si acquistano i pannoloni per anziani? Volendo, anche su Internet: per esempio sul sito del brand AMioAgio, uno shop online che mette a disposizione dei clienti privati un assortimento completo di articoli per l'igiene della persona e per l'autodiagnosi. Nel novero dei prodotti che possono essere scelti ci sono, per esempio, i pannoloni per anziani MoliCare, in grado di coniugare i più alti standard di sicurezza con performance in uso ottimali. Per esempio, MoliCare Premium Elastic è dotato di ali elasticizzate pensate per garantire un grado di comfort più elevato e impedire lacerazioni del pannolone. I movimenti del corpo sono sempre accompagnati, il che permette di non far staccare gli adesivi e soprattutto di non limitare la libertà del soggetto. La presenza di un adesivo solo per lato facilita anche il compito di chi deve posizionare il pannolone.

Come si sostituisce il pannolone

Quando arriva il momento di cambiare il pannolone di una persona costretta a letto, occorre prima di tutto estrarre e aprire il pannolone stesso, per poi tirare in maniera delicata per stendere le ali. Dopodiché il pannolino deve essere piegato in senso longitudinale: nel compiere questa operazione, occorre accertarsi che si sollevino le barriere anti fuoriuscite. A questo punto è necessario girare su un lato la persona assistita, così da poter far passare il pannolone tra gli arti inferiori, partendo da davanti. Quando il pannolone è stato steso nella parte posteriore, poi, bisogna verificare che gli indicatori di cambio siano in linea con la colonna vertebrale.



Come capire se il pannolone è stato messo bene

Se la taglia del pannolone è quella giusta, la sua parte frontale resta al di sotto dell’ombelico nel momento in cui essa viene stesa con la persona a pancia in su. Per verificare se il pannolone è stato posizionato in maniera corretta, è bene appurare che i genitali siano ben poggiati sul corpo assorbente e dentro le barriere: ora è possibile tirare le ali sul davanti, affinché avvolgano completamente i fianchi. Non rimane che fissare le ali con l’adesivo, cercando di non sovrapporle, in posizione obliqua.



Perché la scelta del pannolone è importante

Le prestazioni offerte da un pannolone in termini di assorbenza dipendono sia dalla sua taglia che dal modo in cui esso viene posizionato. Entrambi questi aspetti sono molto importanti per fare sì che l’anziano assistito possa beneficiare di una pulizia ottimale e rimanga asciutta per lungo tempo. Qualora il pannolone non sia posizionato come si deve, si possono verificare delle perdite di urina anche prima che il massimo della capacità assorbente venga raggiunto; e lo stesso può avvenire se si opta per un pannolone di taglia eccessiva.