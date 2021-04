La denuncia del M5S:"Escluse le coop del territorio dalla gara per le ambulanze per l'AOU Sassari"

“A tutte le cooperative deve essere data la possibilità di presentare un’offerta. In questo momento di crisi economica, in particolare, è necessario garantire una procedura di gara con condizioni economiche adeguate al servizio richiesto”.





. “Numero di prestazioni e attività previste dal capitolato d'appalto non hanno consentito alle imprese del territorio di Sassari di partecipare. É così che le autoambulanze del Nord Sardegna sono state tagliate fuori dalla gara per l' affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario dei pazienti per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Una procedura di gara con base d'asta di circa 2 milioni di euro, oggi inspiegabilmente preclusa alle aziende del territorio”.“Dei tredici fornitori invitati a partecipare alla gara d’appalto – spiega Desirè Manca (m5s) - solo due hanno inviato l’offerta: una società cooperativa di Latina e una RTI con capofila una cooperativa sociale di Messina. Ma c'è di più, dal momento che una delle Cooperative interessate, stando alle notizie apparse sui giornali, è parte di un consorzio già finito sotto la lente della Guardia di Finanza lombarda a causa di una vicenda che coinvolge una consorziata proprio in una delle materie trattate dalla gara”.Così la consigliera regionale del m5s Desirè Manca ha presentato un’interrogazione all'assessore alla Sanità Mario Nieddu affinché vengano rivisti i parametri di gara, agevolando in tal modo anche la partecipazione delle cooperative sociali o di altre entità del territorio sassarese che, di fatto, in questo momento rimangono escluse.