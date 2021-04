La Dinamo Sassari saluta l’Europa con una vittoria

Assist: Ruoff 7 - Rimbalzi: Thompson 7





Ultimo atto dei playoff di Basketball Champions League, a distanza di una settimana si affrontano di nuovo le due squadre eliminate del gruppo L per il recupero del game4. Dinamo Banco di Sardegna con le rotazioni al completo, Bamberg arrivata in Sardegna con un charter solo questa mattina è senza Sengfelder, Fieler, Larsson, Hall e Kravish e con l’ex Vitali in panchina ma a riposo precauzionale.Apre Spissu, Bendzius con due triple firma l’8-3 dopo 2’. Duello Thompson-Bilan sotto le plance, 8° punto del lituano, ritmi lenti, a metà della prima frazione è 12-5. Le squadre si preservano in vista dei prossimi impegni in campionato, rotazioni biancoblu, Bamberg sul -9 chiama timeout. La Dinamo si porta sul +11 con cinque punti di Treier dopo la timida reazione tedesca, al 10’ è 25-14.Il Banco gestisce il vantaggio agevolmente, Kruslin firma 6 punti, tanti giovani tra le file tedesche, i titolari rifiatano in entrambe le squadre. Casalone gestisce le rotazioni e si affida alla coppia sassarese Spissu-Chessa, arriva il 42-27 al 18’. Clima da amichevole estiva in un match che non ha niente in palio, si va negli spogliatoi sul 44-30 dopo due quarti.Poz riparte con i suoi titolari, i tedeschi si portano a -8 con un parziale di 9 a 3, arriva il timeout in casa Dinamo al 23’ (47-39). Pronta reazione con Spissu e Burnell per il nuovo +14, la partita prosegue a strappi, parziali e contro parziali, dopo 27’ di gioco è 57-46. Benzius firma il suo 19° punto e va a riposare in panchina, al 30’ è 65-53.Katic risponde ai canestri avversari, Seric firma il -8 ma ancora una volta la Dinamo ricaccia subito indietro l’offensiva, 73-61 al 33’. Bamberg prova a rendere meno pesante il passivo, Kruslin risponde colpo su colpo, Bendzius incrementa il bottino personale, 83-65 a 3’ dal termine. Tre sassaresi in campo per gli ultimi scampoli di match, il Banco saluta la Basketball Champions League vincendo l’ultimo game stagionale per 83 a 72.Parziali: 25-14, 19-16, 21-23, 18-19Progressivi: 25-14, 44-30, 65-53, 83-72: Spissu 5, Bilan 2, Treier 7, Chessa 5, Kruslin 16, Happ 14, Katic 4, Re, Burnell 8, Bendzius 22, Gandini, Gentile. All. PozzeccoAssist: Spissu e Burnell 5 - Rimbalzi: Burnell 12: Baggette 6, Lockhart 2, Ruoff 4, Plescher 11, Seric 16, Ogbe 11, Thompson 4, Vitali ne, Hundt 11, Gruttner 7. All. Roijakkers