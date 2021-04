Lite familiare a Sant'Orsola.Arrestato 48enne per resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale

Nella serata di ieri è stato effettuato un intervento nel quartiere di Sant’Orsola, per una lite familiare, a seguito di una richiesta d’intervento arrivata al 113. Gli agenti sul posto hanno preso contatti con la richiedente che ha dichiarato di essere stata aggredita dal suo ex marito che le impediva di allontanarsi dalla propria abitazione per recarsi dai propri genitori. In questi frangenti, l’uomo nel tentativo di impedire alla sua ex moglie di salire a bordo dell’auto del padre, si è scagliato contro gli agenti che si erano frapposti fra i due ex congiunti, sferrando un pugno al volto ad un poliziotto. Nella circostanza gli agenti nel tentativo di sedare la violenta reazione del 48enne, hanno cercato di immobilizzarlo, ma l’uomo ormai a terra ha morso uno degli operatori ad una coscia. Di seguito l'uomo, in stato di arresto è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della convalida del provvedimento.