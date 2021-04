Sassari.Martedì 13 aprile nuovi collegamenti delle reti idriche nelle vie Ariosto, Sennori e Manzoni

Tottubella. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, invece, lunedì 12 aprile i tecnici di Abbanoa procederanno all’installazione di nuove apparecchiature nell’impianto partitore al servizio della frazione di Tottubella. Nella zona mancherà l’acqua dalle 8.30 alle 18.30.













Proseguono gli interventi di efficientamento e ingegnerizzazione delle reti idrice nella città di Sassari. Martedì 13 aprile 2021 i tecnici di Abbanoa saranno a lavoro nelle vie Ariosto, Sennori e Manzoni per procedere all’attivazione delle reti appena realizzate. L’intervento sarà eseguito tra le 8.30 e le 18.30 e richiederà la chiusura dell’erogazione nei quartieri di Monte Rosello Medio, Sassari 2, Monte Furru e in località Badde Pedrosa.Il piano. A Sassari si sta procedendo alla realizzazione di oltre 13 chilometri di nuove condotte e migliaia di allacci alle utenze in diverse zone della città: sono interessati i quartieri di Luna e Sole, Baddi Manna, Monte Rosello, Santa Maria di Pisa, Carbonazzi, Latte Dolce, Funtanazza e viale Porto Torres. È un ulteriore tassello del corposo piano di investimenti che Abbanoa sta portando avanti a tappe forzate in tutta la Sardegna. Ad aggiudicarsi questo appalto è stata l’impresa sarda Inco. I tratti di rete idrica oggetto di interventi sono stati individuati sulla base delle criticità evidenziate dai tecnici negli ultimi anni tenendo conto dell’entità delle perdite e dei costi di produzione della risorsa idrica andata dispersa, l’incidenza delle rotture e dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, della vetustà e delle caratteristiche dei materiali esistenti.Le nuove reti. Sulla base di questi criteri sono stati considerati prioritari gli interventi riguardanti la sostituzione di vecchie condotte di materiali più svariati e ormai al termine della loro vita. Al loro posto saranno installate nuove condotte in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Le reti saranno dotate di pozzetti di scarico e sfiati, saracinesche di intercettazione, allacci nuovi alle utenze fino al rifacimento delle nicchie di collegamento all’esterno delle proprietà private. Inoltre, le nuove infrastrutture saranno tutte georeferenziate per una migliore gestione e una precisa individuazione una volta reinterrate.Le strade interessate. Di particolare rilevanza risultano gli interventi che interesseranno le condotte di distribuzione primaria lungo l’asse via San Francesco/via Adelasia e lungo via Luna e Sole. Complessivamente i tratti di strada interessati saranno circa una sessantina per un totale di oltre 13 chilometri di nuove condotte. Nel quartiere di Luna e Sole i cantieri riguardano non solo le vie Luna e Sole e De Andrè, ma anche le vie Figari, Marras e degli Astronauti. A Latte Dolce via Caboto, via Bottego e traversa, via Vasco da Gama e traversa, via Flavio Gioia, via Martin Luther King, quattro tratti di via Kennedy, via Amerigo Vespuggi e traverse, via Da Verrazzano e traverse, via Colombo, via Gessi e traversa, via Donizetti, via Leoncavallo e traversa. A Baddi Manna/Monte Rosello via Ariosto, via Sennori e traverse, via Usini, via Farina, via Carducci, via Alfieri, via Ungaretti, via D’Annunzio e piazza Foscolo. A Santa Maria di Pisa: le vie Bellini e Solari. A Carbonazzi: via Baracca, due tratti di via Forlanini, via Umana, via Carbonazzi, via Guarnerio, via Oriani, via Zucca, via Fadda, via Dessì e via Lu Fangazzu. A Funtanazza: due tratti di viale Porto Torres, via Fratelli Siotto Pintor, via e vicolo De Candia.