Sardi e Sicuri. Anche il capitano della Dinamo Giacomo Devecchi, scende in campo per lo screening

Inizierà domani mattina alle 8:30 la nuova tappa della campagna regionale di screening "Sardi e Sicuri", promossa dalla Regione Sardegna e realizzata da ARES - ATS Sardegna.L’iniziativa si svolgerà a Sassari e in 14 Comuni del Distretto durante il fine settimana: sabato 10 aprile dalle ore 8:30 alle ore 13, nel pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18; domenica 11 aprile dalle ore 8:30 alle ore 13, nel pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18.I cittadini dei Comuni coinvolti nello screening possono effettuare gratuitamente il tampone naso-faringeo per la rilevazione del Coronavirus. Il test antigenico è gratuito, richiede pochi secondi e non comporta alcun problema. Il risultato viene comunicato dopo quindici minuti. In caso di positività, è prevista l’effettuazione del tampone molecolare, sempre gratuitamente.Per accedere al servizio è necessario presentarsi con la tessera sanitaria e il documento di identità. I minorenni (possono aderire tutte le persone dai dieci anni in su) dovranno essere accompagnati da un adulto.Per sensibilizzare i cittadini sull'importanza dello screening, anche il capitano della Dinamo, Giacomo Devecchi, ha fatto un appello: «Sabato e domenica seguiamo le indicazioni dei nostri Comuni e facciamo il tampone. Il test è gratuito e richiede pochi minuti. Giochiamo di squadra, sconfiggiamo il Covid. Forza Dinamo e forza Sardegna!».Ecco le sedi dove sarà possibile effettuare il test:Le sedi nel Comune di SassariPalestra Bunker, via PoligonoScuola primaria, piazza Sacro Cuore, ingresso da via CanepaIC Li Punti, scuola secondaria di primo grado, via OnidaIC Li Punti, scuola primaria, via EraSalone parrochiale La corte, piazza Don PittalisPalestra c/o Piscine Latte Dolce, via Madre Teresa di CalcuttaIC Brigata Sassari, scuola secondaria di primo grado, via MastinoIC San Donato, scuola primaria, via FontanaIC San Donato, scuola primaria, via ForlaniniIC Pertini Biasi, scuola primaria, via SavoiaIC Salvatore Farina, scuola primaria San Giuseppe, Corso CossigaIC Pasquale Tola, scuola primaria, via WashingtonIC Pertini Biasi, scuola via GenovaIC Monte Rosello Alto, scuola primaria via ManzoniSala Consiglio, piazza Don GM Ruiu-Soro, Campanedda