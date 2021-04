Sassari. Il Convitto Nazionale Canopoleno sarà una "Scuola eTwinning"

“Gli alunni coinvolti hanno l'opportunità di sviluppare diverse abilità rinforzando, in particolare, le loro competenze linguistiche comunicative in lingue straniere- sottolinea il rettore, Stefano Manca- insieme a quelle digitali, attraverso un continuo confronto con partner stranieri e grazie a diversi approcci innovativi. Per un percorso di crescita costante per i nostri allievi.” La certificazione “Scuola eTwinning” è stata riconosciuta, anche, per le diverse iniziative di sviluppo professionale e formazione continua di alcuni insegnanti, nonché al lavoro di team che questi portano avanti nella pratica quotidiana con particolare attenzione alla privacy ed e-safety degli alunni.















Il Convitto Nazionale Canopoleno è uno dei 142 istituti italiani che hanno ottenuto la certificazione europea di “Scuola eTwinning”. L’istituto si è distinto come scuola attiva nell'innovazione e nello scambio multiculturale attraverso la piattaforma eTwinning. Questo riconoscimento, arrivato dopo un’accurata selezione, attesta la qualità dell'offerta formativa dell'istituto che, da qualche anno, si è aperto all'Europa e alle altre culture grazie anche ai progetti di gemellaggio elettronico con numerose realtà scolastiche europee.