Stintino, vaccinazioni anti Covid-19 ai nati dal 1942 al 1951

Per contattare l'ufficio è necessario chiamare ai numeri 079 522028 e 079 522030, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13.













Prenderà il via a Stintino la campagna vaccinale anti-Covid-19 per i nati dal 1942 al 1951 (settanta - settantanovenni) residenti nel territorio comunale di Stintino.Il Comune invita tutti coloro i quali debbano eseguire la vaccinazione a contattare l'ufficio comunale di Protezione civile per fornire il proprio nominativo e contatto telefonico. I dati saranno poi trasmessi all'Ats di Sassari che provvederà alle successive convocazioni.