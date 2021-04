Finale in volata, la Dinamo Sassari perde a Treviso

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 10, Bilan 17, Treier 6, Chessa, Kruslin 13, Happ 8, Katic 3, Re, Burnell 6, Bendzius 14, Gandini ne, Gentile 8. All. Pozzecco





Concluse in settimana le fatiche europee la Dinamo Banco di Sardegna si rituffa in campionato, sette le gare ancora da disputare in regular season per i biancoblu che oggi al PalaVerde di Villorba affrontano la De’ Longhi Treviso del grande ex David Logan. Tutti a disposizione per coach Pozzecco che si affida al suo quintetto base.Partono forte i padroni di casa, il Banco riesce a sbloccarsi con Miro Bilan e dopo 2’ è 5-2. Tante le palle perse, Sokolowski ricaccia indietro i sassaresi, sette lunghezze da recuperare, Spissu e Bendzius spingono sull’acceleratore, si ristabiliscono gli equilibri in campo, 9-6 al 4’. I lunghi biancoblu rispondono alle giocate di Mekowulu, Poz chiama timeout. Cambia ritmo la Dinamo, Bendzius fondamentale con 6 punti, arriva il primo vantaggio con la tripla di Katic (13-15), Logan pareggia i conti ed è botta e risposta tra i due attacchi. Nel finale pagano le rotazioni, Kruslin firma un gioco da tre punti e al 10’ è 19-22.Ancora Kruslin, le seconde linee biancoblu scrivono il +6 in avvio di secondo quarto, la Dinamo sembra esserci. Arriva però un doppio blackout, Sokolowski ruba palla due volte e con cinque punti in un amen costringe Pozzecco a chiamare subito il timeout, 24-25. Prosegue il parziale dei padroni di casa, la De’ Longhi aumenta l’intensità difensiva e il Banco ne paga le conseguenze, 35-27 al 15’. Bendzius torna sul parquet per provare a ridare equilibrio, Treviso ha più energie, Mekowulu e Imbrò per la doppia cifra di vantaggio. Non arriva la scossa per i biancoblu, la squadra di Menetti tenta la prima fuga, Spissu commette il terzo fallo personale, le tante palle perse (9) e il 2/11 dall’arco condannano la Dinamo al 51-38 dopo 20’ di gioco.Treviso trova punti dalle mani di Sokolowski e Mekowulu come nel primo tempo, Spissu e Bendzius impattano dai 6.75, il Banco rientra fino al -10 poi sbaglia sia in attacco che in difesa e Treviso punisce ogni errore, 65-50 al 25’. Nuovo parziale sassarese costruito grazie ai tiri dall’arco, le triple di Spissu e Kruslin valgono il -9, Menetti dopo 26 minuti chiama per la prima volta timeout. Tecnico per proteste alla panchina biancoblu, la De’ Longhi è ancora una volta avanti oltre la doppia cifra, la difesa del Banco fatica, non bastano i canestri di Happ e Treier nel finale di terza frazione, 74-64 al 30’.La Dinamo tira fuori le unghie, mette in campo le ultime energie e con Happ e Gentile il divario si accorcia a -6. Mekowulu conferma l’ottima giornata (17 fino a questo momento), la tripla di Treier è decisiva per riaprire il match, Menetti chiama ancora timeout al 33’. Il Banco è rivitalizzato, Gentile appoggia a canestro per il -3, la difesa recupera, liberi di Treier, 76-75. Dopo aver sofferto a lungo arriva il sorpasso sassarese (78-79), è Gentile l’uomo del momento, Treviso sbaglia, al 36’ i liberi di Bilan valgono il +3. I biancoblu pagano l’extra sforzo precedente, scelte poco lucide, i padroni di casa ritrovano linfa vitale con le bombe di Imbrò e Sokolowski (86-83 al 38’), 5° fallo di Bilan, tap in vincente di Lockett, il finale si decide in volata. Il ferro sputa fuori il tiro di Gentile, Happ gioca a memoria ma il passaggio è sbagliato e il Banco perde palla, scorrono i secondi, al PalaVerde finisce 89-85 per Treviso che si conferma squadra in grande forma e vince con merito la sua sesta gara di fila. Per i ragazzi di coach Pozzecco prossimo impegno di LBA già mercoledì prossimo, al PalaSerradimigni alle 20:45, contro Milano.Parziali: 19-22, 32-16, 23-26, 15-21Progressivi: 19-22, 51-38, 74-64, 89-85De’ Longhi Treviso: Logan 7, Russell 7, Vildera 4, Bartoli ne, Imbrò 18, Piccin ne, Chillo 2, Mekowulu 21, Sokolowski 23, Akele 2, Lockett 5. All. Menetti