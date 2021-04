Post Dinamo Sassari Vs Treviso: “Grande spirito di sacrificio da parte di tutti”

Coach Gianmarco Pozzecco ai microfoni di Dinamo Tv commenta il lunch match della 11° giornata di ritorno: “Sono molto più contento di quanto di buono abbiamo fatto rispetto al risultato, stiamo vivendo un momento particolare ma oggi abbiamo dato dimostrazione di grande solidità e spirito di sacrificio. I ragazzi hanno anche oggi giocato una partita vera, alla fine sono contento per loro. Sono dispiaciuto perchè a nessuno piace perdere e, per come si erano messe le cose, alla fine se fossimo riusciti a prendere anche solo uno dei tre rimbalzi offensivi forse sarebbe andata diversamente. Ma è inutile recriminare mi porto a casa le grandi prestazioni da parte dei miei giocatori e il grande sacrificio visto in campo da parte di tutti. Treviso gioca una pallacanestro molto efficace e colgo l’occasione per complimentarmi con loro. Gli arbitri sono stati bravissimi, c’è un piccolo problema che viviamo: noi diamo tanto la palla dentro e spesso ci ritroviamo nel mismatch in nostro favore a vedere punito il nostro lungo. È una legge che conosco fin da quando giocavo io, spero e penso che si possa ragionarne in modo sereno. Però sono stati bravi a gestire una partita difficile con grandi contatti e agonismo. Vengo da un periodo personale estremamente difficile; in Dinamo metto una piccola bandierina e so di dover trovare le energie per tornare quello di prima”.