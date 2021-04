Covid-19. A Sassari città ci sono 90 persone positive, 14 ricoverati e 146 persone in quarantena

SASSARI 12 APRILE 2021

Sassari. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 12 aprile, le persone positive al coronavirus sono 90. 14 i ricoverati. In quarantena ci sono 146 persone. Effetto screening? Ancora non è dato saperlo, infatti i dati non sono stati ancora ufficializzati dovendosi passare, per quelli risultati positivi, ad un ulteriore esame di conferma.