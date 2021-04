Tennistavolo Sassari: con la vittoria per 5-1 a Milano è promozione in A2

Una promozione attesa 25 anni da Sassari (allora Cus) che riporta la città in A2.





Percorso netto e promozione nella A2 maschile meritatissima. La Tennistavolo Sassari ha battuto anche l'ultima avversaria rimasta nel campionato di B1 e lo ha fatto in trasferta: 5-1 a Milano.La squadra allenata da Sandro Poma ha saputo gestire bene il confronto con la Milano Sport. Nel primo game Marco Poma è finito sotto 0-2 contro Luca Bersan ma con una imperiosa rimonta ha vinto 3-2. Il secondo punto della squadra sassarese lo ha ottenuto un Yang Min perentorio: 3-0 su Loris Gargantini.Anche Marco Sinigaglia ha dovuto faticare contro il russo Viktar Sinkevic: ha vinto il primo set, poi è andato in svantaggio, ma con un'impennata di classe e orgoglio ha ribaltato il match: 3-2.Il punto del 4-0 lo ha suggellato ancora il fuoriclasse Yang Min che non ha lasciato alcun set a Luca Bersan: 3-0.Alessio Quatraro ha sorpreso Marco Poma nella quinta partita, però Milano ha solo ritardato l'inevitabile: Marco Sinigaglia ha sconfitto Loris Gargantini per 3-1 e la società del presidente Marcello Cilloco ha festeggiato il traguardo prefissato in estate. E lo ha fatto sconfiggendo tutte le avversarie del girone B: oltre a Milano la Tennistavolo Sassari ha superato nelle precedenti giornate anche Villa d'Oro Modena, Cus Torino e Biella.