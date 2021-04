Polisportiva Athlon Sassari: due ori ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Stile Libero Olimpica

Sassari. I lottatori della Polisportiva Athlon Sassari, da Mario Piroddu, si sono distinti, ancora una volta, ai Campionati Italiani Assoluti di Lotta Stile Libero, al PalaPellicone del centro olimpico di Ostia Domenica 11 Aprile 2021, hanno conquistato complessivamente quattro medaglie due ori e un argento e un bronzo.

Il Sassarese Simone Vincenzo Piroddu, nato e cresciuto sportivamente nella Polisportiva Athlon Sassari e ora portacolori dell'Esercito Italiano, si è confermato campione Italiano assoluto nella categoria di peso 61 kg, battendo nel combattimento di finale il Genovese della storica società Colombo, Cimiero Alessandro. Bissando il prestigioso e storico successo ottenuto a gennaio 2020,

Titolo assoluto d’Italia, anche per William Raffi, che ha conquistato l'oro nella categoria di peso 92 kg, che ha complessivamente disputato quattro combattimenti in finale contro il rappresentante della ASD Shardana di Silanus Davide Cossu.

Medaglie d'argento, secondo gradino del podio per Gavino Pazzona nella categoria di peso 74 kg, che ha complessivamente disputato cinque combattimenti e in finale contro il rappresentante di Chiavari - Masotti Jacopo.

Medaglia di bronzo nella categoria di peso 125 kg, con Fabiano Morelli, che ha complessivamente disputato tre combattimenti e in finale contro il rappresentante Ternano della scuderia Molfino, Paccamonti Edoardo.

Altri piazzamenti considerevoli di classifica sono arrivati dal resto della pattuglia della polisportiva Athlon Sassari con: Andrea Pazzona nella categoria di peso 79 Kg. e con Alessio Vandi nella categoria di peso Kg. 125

La Polisportiva Athlon Sassari, chiude al terzo posto nella classifica generale per le società, preceduto solo dalla Wrestling Family di Roma e dal Gruppo Sportivo dell'Esercito.