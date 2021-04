Coronavirus. Ad Alghero ci sono 246 positivi e 214 persone in quarantena

I dati dell’ ATS del 13 aprile sulla situazione Covid ad Alghero: 246 positivi ( + 12 rispetto al precedente rilevamento) dei quali 16 ospedalizzati. I soggetti in quarantena sono 214 (-41 rispetto all’ultimo dato). “La situazione richiede senso di responsabilità e attenzione, al pari dell’intensificazione dei controlli e del rispetto delle regole che dobbiamo sempre rispettare – ribadisce il Sindaco Mario Conoci - stiamo attraversando un momento importante e delicato sotto molti aspetti e la zona rossa non può essere presa con superficialità. Saranno incrementati controlli e sanzioni. Dobbiamo continuare a osservare le prescrizioni, con la consapevolezza che la campagna vaccinale è la via d’uscita. Continuiamo a fornire il massimo supporto all’autorità sanitaria in questa fondamentale campagna di somministrazione delle dosi; giorno dopo giorno aumenta il numero degli algheresi vaccinati, si prosegue con determinazione”.