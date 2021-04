Screening di massa Sardi e Sicuri, individuate quattro sedi ad Alghero per il fine settimana

Il 17 e il 18 Aprile si terrà la campagna screening Sardi e Sicuri attuata da Regione e Ats con il supporto del Comune di Alghero, che aderisce e mette a disposizione quattro immobili per lo svolgimento delle attività: la palestra della scuola media di via De Biase ( con ingresso da via Grandi ), la palestra della scuola di via Corsica, la palestra della scuola di Santa Maria La Palma e la palestra del Liceo Scientifico, invia XX Settembre. La campagna di screening è su base volontaria, con orario previsto 08:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00. Lo screening è rivolto a tutti i cittadini di Alghero di età superiore ai 10 anni che potranno sottoporsi gratuitamente al tampone antigenico rapido. Non è richiesta alcuna prenotazione. In corso di esecuzione le operazioni di allestimento, un altro impegno importante sorretto dalla macchina amministrativa e dalla locale Protezione Civile che si aggiunge o all’ hub vaccinale. Per potersi sottoporre a tampone sarà necessario esibire il documento d’identità e la tessera sanitaria. Al fine di evitare assembramenti si raccomanda di recarsi presso il punto più vicino alla propria residenza, rispettare le regole sul distanziamento e prestare attenzione alle indicazioni del personale preposto.