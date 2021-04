Alghero. Sequestrati 1000 esemplari di ricci e sanzionate per 4.600 euro 3 persone per pesca abusiva

Nel corso della mattinata di oggi i militari della Guardia Costiera di Alghero e il personale della locale Compagnia Barracellare, durante le attività di pattugliamento terrestre lungo il litorale dell’Area Marina Protetta “Capo Caccia –Isola Piana”, hanno scoperto due pescatori di frodo intenti nell’attività di prelievo subacqueo di ricci di mare. I trasgressori, coadiuvati da un terzo soggetto che li assisteva sia per verificare l’assenza di controlli nel territorio circostante e sia nelle operazioni di carico del prodotto illecitamente prelevato all’interno del vano posteriore della propria autovettura, sono stati sorpresi dopo aver sottratto al mare circa 1000 esemplari del pregiato e richiesto echinoderma. I responsabili, non annoverabili tra i pescatori autorizzati al prelievo della specie ittica, sono stati tutti deferiti alla locale Procura della Repubblica in quanto impegnati, a vario titolo ,nella condotta penalmente rilevante descritta all’interno di un’area marittima di assoluto pregio, istituita e regolamentata allo scopo di salvaguardarne l’equilibrio e le peculiarità ambientali. Ricci e attrezzature da pesca sono state sequestrate. Oltre ai risvolti di carattere penale, la condotta messa in atto ha portato all’elevazione di diverse sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo di circa 4.600 euro, previste sia dalle norme in materia di pesca e sia da quelle afferenti alle misure di contenimento del virus Covid-19 vigenti all’interno dei territori rientranti nella “zona rossa”. I ricci sono stati immediatamente rigettati in mare.