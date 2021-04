A spasso per Sassari, ma era ricercato dalla Polizia: sassarese arrestato e condotto in carcere

Una volta rintracciato ed identificato, il 39enne è stato accompagnato pressi gli uffici della Questura e dopo la notifica del provvedimento dell’autorità giudiziaria, accompagnato presso il carcere di Sassari-Bancali.







Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, S.F. un 39enne sassarese con precedenti di polizia, in esecuzione di ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari.L’uomo è stato tratto in arresto da un equipaggio della Squadra Volanti, allertato da un agente libero dal servizio, che lo ha notato mentre era a piedi per le vie del centro. Il poliziotto, che era a conoscenza dell'ordine di cattura nei confronti dell’uomo ha quindi allertato la sala operativa.