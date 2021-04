Sassari, raccolta differenziata: più di 5mila utenze passano al servizio di ritiro porta a porta

Per informazioni sul servizio di raccolta differenziata è possibile chiamare il numero verde gratuito 800012572 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 (fuori dagli orari indicati risponde la segreteria telefonica).





Dal primo giugno il servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta passerà dalle attuali 19.246 utenze a 24.276, e coinvolgerà così altri 9.971 abitanti. È una delle novità introdotte a Sassari con il nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti Gretas (Gestione Rifiuti E Tutela Ambientale Sassari) che prenderà gambe proprio dal primo giugno. In questa fase transitoria il Comune di Sassari e il gestore Rti Ambiente Italia – Formula Ambiente – Gesenu sono impegnati in tutte le attività propedeutiche all’avvio della rivoluzione verde. L’obiettivo è incrementare l’attuale percentuale di raccolta differenziata e migliorarne la qualità. Le nuove zone interessate dal servizio sono Lu Regnu, via Budapest, via Washington e Luna e Sole. Sul sito www.differenziatasassari.it è pubblicato l’elenco dettagliato delle vie.In tutte le zone dove c’è il PaP (servizio ritiro porta a porta) è attivo un servizio speciale di raccolta dedicato alle utenze con particolari esigenze legate all’utilizzo di panni igienici (pannolini e panni). Per usufruirne è sufficiente inviare una mail ad ambiente@comune.sassari.it indicando nome, cognome, indirizzo e i recapiti telefonici a cui essere contattato per qualsiasi comunicazione sul servizio.Già dai mesi scorsi sono stati consegnati a tutti gli utenti del PaP i kit nuovi (mastelli, buste e compostiera per chi ne ha diritto). Sono state inoltre programmate nuove date per chi non si è presentato nei punti di distribuzione. Le utenze domestiche singole (quindi non quelle condominiali che hanno seguito un altro percorso) potranno recarsi nelle postazioni appositamente allestite, dalle 7.30 alle 17.30, il 21 aprile nello stabilimento nella Strada 4, Predda Niedda, il 28, 29 e 30 aprile, in via Camboni, a Li Punti; tutti i giorni, dal 3 al 7 maggio, in piazzale Segni e infine il 12, 19 e 26 maggio di nuovo nella Strada 4 a Predda Niedda. È sufficiente presentarsi con il Codice Fiscale (tessera sanitaria o una sua fotocopia) del titolare della Tari che potrà, se impossibilitato, delegare una persona di fiducia. La persona delegata dovrà comunque presentare il Codice Fiscale dell’intestatario iscritto alla Tari.