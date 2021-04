Comune di Sassari, pubblicato bando contributo comunale affitti 2021

Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato il bando per l'erogazione di contributi comunali integrativi per il pagamento degli affitti a favore di cittadini con particolare disagio economico per il 2021.La domanda di partecipazione, con il modulo pubblicato sul sito del Comune, dovrà essere spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno, consegnata a mano in busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune in piazza Comune 1; inviata tramite pec intestata al richiedente all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sassari.it . L’istanza potrà essere presentata anche tramite le organizzazioni sindacali di categoria indicate nel sito www.comune.sassari.it. Le domande dovranno essere presentate entro le 13 del 14 maggio.Sono esclusi dal contributo chi beneficia del reddito di cittadinanza.