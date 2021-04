Coronavirus. Ad Alghero i positivi sono 253, dei quali 21 ricoverati

ALGHERO 19 APRILE 2021













I dati sull'andamento dei contagi comunicati dall'ATS oggi, 19 aprile, sono i seguenti : positivi 253 (-9) dei quali 21 ricoverati (+3) persone in quarantena 253 (+25). Per quanto riguarda il dato dei positivi ( 253 ) -9 rispetto all'ultimo rilevamento comunicato il 17 aprile, questo dato tiene conto anche dei soggetti positivi rilevati nello screening di massa della sola giornata del 17 aprile, in attesa della comunicazione generale della campagna, e quindi anche dei soggetti positivi eventualmente rilevati il giorno 18 aprile.Continua intanto la vaccinazione della popolazione algherese: oggi le dosi verranno somministrate alla mattina e al pomeriggio. Fino alle 15:00 i vaccini sono dedicati ai nati nel 1950, mentre nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 17, spetta ai nati nel 1952 dal mese di gennaio al mese di giugno.