Hub Promocamera Sassari, rimodulazione del calendario vaccinale

Tutti i pazienti allettati o comunque impossibilitati ad uscire dalla propria abitazione che ancora non fossero stati vaccinati, devono contattare il proprio medico curante per organizzare la somministrazione del vaccino anti Covid-19 nel domicilio.













In seguito alla straordinaria chiusura del Centro vaccinale di Sassari causata dalle abbondanti piogge di ieri pomeriggio, si comunica che le attività vaccinali sono ripartire oggi a partire dalle ore 9.Il Servizio di Coordinamento del Centro vaccinale alla luce di quanto accaduto, il calendario è stato così riprogrammato:- i cittadini convocati per la giornata di ieri, sabato 17 aprile 2021 (tramite piattaforma Cup, tramite programmazione resa nota con comunicati stampa o tramite appuntamento per la somministrazione della seconda dose) sono riprogrammati per la giornata di venerdì 23 aprile nel rispetto degli orari già indicati;- i cittadini convocati per la giornata di oggi, domenica 18 aprile 2021 (tramite piattaforma Cup, tramite programmazione resa nota con comunicati stampa o tramite appuntamento per la somministrazione della seconda dose) sono riprogrammati per la giornata di sabato 24 aprile nel rispetto degli orari già indicati.Di seguito il calendario aggiornato.LUNEDÌ 19 APRILE 2021 – Comune di PORTO TORRES- Dalle ore 9 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1942 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;- Dalle ore 11 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1943 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;- Dalle ore 13 alle ore 15 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1944 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;- Dalle ore 15 alle ore 17 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1945 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;- Dalle ore 17 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1946 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;MARTEDÌ 20 APRILE 2021 – Comune di PORTO TORRES- Dalle ore 9 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1947 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;- Dalle ore 11 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1948 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;- Dalle ore 13 alle ore 15 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1949 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;- Dalle ore 15 alle ore 17 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1950 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;- Dalle ore 17 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nel 1951 residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Porto Torres;MERCOLEDÌ 21 APRILE 2021 – Comune di SASSARI- Dalle ore 9 alle ore 10 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1948, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 10 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di aprile, maggio e giugno del 1948, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di luglio, agosto e settembre del 1948, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 12 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1948, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 14 alle ore 15 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1949, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 15 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di aprile, maggio e giugno del 1949, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 17 alle ore 18 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di luglio, agosto e settembre del 1949, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 18 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1949, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;GIOVEDÌ 22 APRILE 2021 – Comune di SASSARI- Dalle ore 9 alle ore 10 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1950, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 10 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di aprile, maggio e giugno del 1950, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di luglio, agosto e settembre del 1950, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 12 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1950, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 14 alle ore 15 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1951, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 15 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di aprile, maggio e giugno del 1951, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 17 alle ore 18 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di luglio, agosto e settembre del 1951, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 18 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1951, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari.VENERDÌ 23 APRILE 2021 – Comuni di OSSI e CASTELSARDO- Dalle ore 9 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Ossi nati tra il 1947 e il 1951;- Dalle ore 11 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Ossi nati tra il 1946 e il 1942;- Dalle ore 14 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Castelsardo nati tra il 1947 e il 1951;- Dalle ore 16 alle ore 18 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Castelsardo nati tra il 1946 e il 1942;SABATO 24 APRILE 2021 – Comune di SASSARI- Dalle ore 9 alle ore 10 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1946, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 10 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di aprile, maggio e giugno del 1946, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di luglio, agosto e settembre del 1946, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 12 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1946, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 14 alle ore 15 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 1947, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 15 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di aprile, maggio e giugno del 1947, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 17 alle ore 18 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di luglio, agosto e settembre del 1947, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;- Dalle ore 18 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 tutti i cittadini nati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1947, residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari;Per ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19, i cittadini sopraindicati dovranno presentarsi presso il centro vaccinale di Sassari, indipendentemente da altre modalità di prenotazione, muniti di tessera sanitaria e documento di identità.Per evitare attese o assembramenti, è chiesto a tutti i cittadini di rispettare gli orari indicati.I cittadini con più di ottant’anni che per qualsiasi motivo non avessero ancora ricevuto la somministrazione del vaccino anti Covid-19, in qualsiasi momento anche senza preavviso né prenotazione, possono recarsi presso il proprio Hub distrettuale di riferimento o contattare il proprio Medico di famiglia per ricevere la prima dose.La ASSL Sassari ricorda che i sistemi di convocazione presso gli Hub distrettuali di riferimento (attraverso la piattaforma Cup, tramite comunicati stampa, con telefonata diretta e attraverso il proprio medico di famiglia) sono tra loro integrati. Per questo resta sempre valida la possibilità di registrarsi nella piattaforma regionale per prenotare la somministrazione del vaccino anti Covid-19, nel rispetto delle categorie indicate:Resta altresì sempre valida la possibilità di contattare il proprio medico di famiglia per organizzare la propria vaccinazione.Le persone che sono state convocate o invitate per la somministrazione del proprio vaccino anti Covid-19 attraverso i comunicati stampa con indicazione dei giorni, degli orari e delle categorie di riferimento, che per qualsiasi motivo non si sono potute recare presso il proprio Hub distrettuale di riferimento, potranno sempre ricevere l’inoculazione del vaccino utilizzando gli altri metodi integrati ovvero attraverso il Cup o contattando il proprio medico di famiglia.