Fp Cgil,Cisl Fp e Uil FPL"Sbagliato accorpare strutture territoriali come la lungodegenza di Ittiri"

Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni delle segreterie territoriali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil FPL che esprimono forte preoccupazione sulle decisioni politico aziendali di chiudere o accorpare strutture territoriali come quella della lungodegenza di Ittiri.





"Pur consapevoli che la pandemia richiede più posti letto covid e nel contempo più personale per garantire risposte a questa tipologia di nuovi bisogni di salute, ma davanti all'ennesimo taglio dei posti letto di medicina territoriale, non possiamo che non manifestare tutto il nostro dissenso sia sul merito che sul metodo. Sul merito è bene evidenziare un elemento non di poco conto, in ordine al quale i continui accorpamenti e/o le riconversioni delle unità operative dell'area medica, sia della Assl che della Aou di Sassari, rispettivamente la "LPA" di Ittiri, a cui si aggiungono le unità operative di Geriatria/Gastro ed Oncologia dell'ospedale civile SS.Annunziata, favorirà ulteriori disservizi e/o disagi a carico della popolazione anziana affetta da patologie legate all'età, che per l'appunto richiedono assistenza ospedaliera di bassa e media intensità. Per cui la penuria di posti letto per la continuità delle cure impedirà e/o rellenterà sensibilmente le procedure di dimissione ospedaliere, condizione per la quale l'odioso fenomeno delle attese in pronto soccorso, delle barelle e degli appoggi troverà terreno fertile. Si aggiunga poi a tutto questo la notizia di questa mattina dove parrebbe che le attività chirurgiche dell'ospedale di Alghero subiranno uno stop, col trasferimento di eventuali urgenze all'Aou e/o all'ospedale di Ozieri. Sul metodo, ebbene in questo caso le scelte unilaterali, per cui senza un preventivo coinvolgimento dei sindacati e degli organi istituzionali territoriali è profondamente sbagliato. Lo diciamo da sempre e lo ribadiamo anche in questa occasione, ma rivolgendoci ai rappresentanti della politica locale e regionale, ai quali chiediamo una presa di posizione contro una gestione politica della sanità in modalità "coperta corta"; basta utilizzare l'emergenza covid per tagliare servizi territoriali essenziali, di cui tanto ci si riempie la bocca ma che sono sempre i primi ad essere sacrificati...!!!

Concludiamo approfittando per rilanciare le soluzioni con la proposta sollecitata a più riprese da circa un anno: per garantire le prestazioni ed i livelli essenziali di assistenza covid e no covid, tra le altre cose, serve una vera programmazione di reclutamento di personale attraverso un utilizzo più spedito delle graduatorie vigenti (es.: Aou di Cagliari - Aob Brotzu - e così via dicendo), ma nel contempo dare avvio ad una stagione di concorsi e stabilizzazioni, che l'Assessore promette da troppo tempo e non ha mai concretizzato.













Per queste ragioni invitiamo il Sindaco a promuovere un tavolo istituzionale per condividere le giuste iniziative nell'interesse del territorio di Ittiri non solo.