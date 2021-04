Le due facce contrapposte del gioco legale in Italia

L’emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti restrizioni hanno influito su ogni settore dell’economia, compromettendolo e condizionandolo. L’idea del digitale ha quindi investito ogni ambito della vita quotidiana, e ormai tutte le attività, connesse al lavoro, allo svago, agli acquisti, sono passate e continuano a passare attraverso i nostri dispositivi elettronici.In particolare nel settore del gioco si è registrato un vero e proprio boom delle piattaforme online per sopperire alla chiusura dei locali fisici. La crisi del gioco terrestre, infatti, non ancora risolta, e l’obbligo di restare a casa, hanno fatto sì che il gioco online esplodesse letteralmente e con lui anche il numero di piattaforme a disposizione degli utenti. Nuovi operatori di gioco si sono aggiunti negli ultimi mesi ai migliori casinò online italiani , brand che hanno fatto da traino ad uno dei pochissimi settori uscito indenne da un periodo così complesso.I dati sono inequivocabili anche per il mese di febbraio e di marzo del 2021. Il settore ha registrato una spesa netta di 142.974.334 euro, data dalla differenza tra raccolta e vincite. L’incremento, rispetto ai 78.192.455 euro spesi nel febbraio 2020, è stato addirittura dell’83%. Ottimi riscontri anche per le giocate effettuate, che sono cresciute del 200% rispetto a quelle registrate nello stesso periodo del 2020.Il successo del settore online contrasta con la crisi del gioco legale. Le chiusure forzate del lockdown, oltre a determinare perdite ingenti per le imprese attive nel territorio nazionale, che stanno cercando un dialogo con il governo anche per risolvere le questioni spinose legate ai 150mila dipendenti a rischio licenziamento, hanno determinato un progressivo aumento delle attività illegali.Un'inchiesta sul gioco illegale pubblicata da Agimeg , ha rivelato dati allarmanti: una sala clandestina scoperta ogni 2-3 giorni e mille persone denunciate. Questi numeri dimostrano come il lockdown del gioco legale - oltre 270 giorni dallo scorso mese di marzo - abbia aumentato il raggio di azione della criminalità organizzata, per andare a coprire il vuoto lasciato dalla chiusura dei punti di vendita autorizzati.L’intera filiera è in attesa di risposte da parte del governo per riattivare tutte le attività distribuite sul territorio. Il futuro del gioco terrestre è appeso all’evoluzione della pandemia nel nostro Paese, e solo in caso di un miglioramento netto della situazione relativa ai contagi e al numero di vaccinazioni, anche il gambling potrà tornare ad una nuova normalità.