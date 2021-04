Casa: in Sardegna prezzi delle compravendite in calo, salgono i costi delle locazioni

Viaggia a due velocità il mercato immobiliare sardo: stando ai dati dell’Osservatorio di Immobiliare.it ( www.immobiliare.it) relativi al primo trimestre del 2021, infatti, i prezzi degli immobili in vendita perdono il 2,2%, mentre i canoni di locazione risultano in risalita dell’1%.In base alla rilevazione di marzo, per comprare casa in regione la richiesta media è di 1.957 euro al metro quadro, mentre per gli affitti il canone medio è di 10,2 euro/mq.Il trend negativo che riguarda il mercato delle compravendite a livello regionale si riscontra anche in quasi tutti i capoluoghi di provincia. Ad esserne esclusi solo la città di Cagliari che registra un aumento di 1,3 punti percentuali e quella di Sassari che rileva un timido +0,2%. Particolarmente negativo il mercato immobiliare nelle province di Nuoro (-7,8%), del Sud Sardegna (-6,1%) e della città di Carbonia (-4,9%). Nonostante una perdita di più di 3 punti percentuali, la provincia di Sassari si rivela la più cara per acquistare casa in Sardegna: qui, infatti, si devono mettere a budget 2.380 euro contro i 2.137 necessari nel capoluogo di regione.Guardando invece al comparto delle locazioni si scopre che il trend regionale al rialzo coinvolge quasi tutti i capoluoghi. Fa particolarmente bene la provincia di Nuoro che segna una crescita del 27% e vede i prezzi di affitto comparare quelli della provincia di Cagliari (8 euro/mq). La più cara si conferma anche in questo caso la provincia di Sassari, in cui sono necessari 12,60 euro/mq, mentre la più economica si rivela essere la provincia del Sud Sardegna con un costo medio pari a 6,10 euro/mq e una crescita importante in termini percentuali (+10,9%).